La insólita desmentida de Boca a una publicación oficial del club

Una entrevista antigua a Miguel Russo en la revista digital de Boca motivó una insólita desmentida por la cuenta oficial del club, que este jueves salió a aclarar que la nota con el técnico era vieja, por lo que la opinión del entrenador ahora era diferente.

"La nota a Miguel Russo fue realizada meses atrás y dejó en claro que la prioridad de todo Boca siempre fue la salud y el respeto a todas las medidas de cuarentena", explicó Boca, a través de un hilo en la red social Twitter. Por eso, a tres meses de aquellas declaraciones que se conocieron por la mañana, el club aclaró que tanto el cuerpo técnico como el plantel tienen una "necesidad imperiosa" de volver a practicar, con la fecha de regreso de la Copa Libertadores estipulada.







En ese sentido, Boca publicó que "teniendo fecha de regreso a la competencia oficial" para el 17 de septiembre por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, los integrantes del plantel "necesitan" retomar las prácticas para poder prepararse física y tácticamente. "El cuerpo técnico y el plantel ven como una necesidad imperiosa volver a los entrenamientos bajo todos los protocolos que se requieran", indicó el "Xeneize".

A primera hora de este jueves, la cuenta oficial de Boca compartió declaraciones del entrenador Miguel Ángel Russo, a la revista digital del club, en las que el entrenador dejaba en claro que la prioridad era la salud, por lo que no era tiempo de pensar en el regreso a los entrenamientos. "Es una situación inédita, de incertidumbre, pero hay que cumplir al pie de la letra las medidas del Gobierno. No hay nada más importante que la salud y de eso puedo hablar porque mi vida así me lo enseñó. El fútbol volverá cuando corresponda, hay otras prioridades", expresó Russo durante la entrevista, que el club luego se encargó de aclarar que las declaraciones eran de abril.





En diálogo con la citada revista digital, el entrenador se mostraba tranquilo pese a que los jugadores no podían practicar. "Pasó lo que nadie imaginaba, una pandemia. El mundo parado, el fútbol parado y lo tomo con paciencia, obedeciendo las indicaciones médicas y disfrutando momentos con la familia, algo que no es habitual para quienes trabajamos en esto", destacaba el técnico, que llevó a Boca al título de la Superliga con sólo seis partidos al frente del equipo.

Russo dejó en claro que tras el parate por la pandemia, será difícil que el equipo repita el rendimiento que lo llevó a ganarle el título a River en el sprint final del torneo pasado. "Es un error creer que cuando se vuelva a entrenar, después de tres semanas de ensayo colectivo, voy a arrancar como terminé jugando. Va a costar, por eso el mantenimiento físico y el equilibrio anímico son fundamentales", explicó el DT. "Yo hablo con los jugadores que estaban lesionados, para ver cómo andan. Hablo con todos buscando la forma de ayudarlos porque es una etapa difícil para nosotros y para ellos", completó Russo en la entrevista con el medio oficial, que fue desautorizada por el propio club apenas horas después.