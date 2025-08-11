En pleno inicio de la campaña electoral, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reforzó su estrategia de mostrar el impacto de las políticas de Javier Milei en el territorio y apuntó especialmente a los sectores medios, al exponer los miles de despidos de empleos formales que hubo en diversos municipios por el cierre o achicamiento de diversas empresas.



Así como expuso hace algunas semanas sobre el impacto en la industria manufacturera, el turismo y el agro, ahora la administración de Axel Kicillof puso la lupa sobre empresas de capitales nacionales y extranjeros que redujeron personal o que directamente cortaron la producción, como así también sobre aquellas multinacionales que dejaron el país durante la gestión libertaria.

“Me llamó mucho la atención cuando hice el repaso del origen de capital de las empresas: muchas de ellas son estadounidenses que cierran y se van, o que despiden trabajadores o que achican negocios. Nuestros principales, supuestamente, socios estratégicos, cierran sus empresas y se van del país o despiden los trabajadores. Raro”, dijo en el marco de la habitual conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El informe que expuso recopiló una serie de casos testigo de reducción del personal en el conurbano, en La Plata y en el interior de la Provincia.

Por el primer grupo destacan la firma Bridgestone, que despidió a 80 trabajadores, que se sumaron a los 1.400 puestos de trabajo perdidos desde que asumió Milei en la industria del neumático. También anotó a la empresa Kimberly Clark, especializada en la fabricación de productos de higiene que cerró su planta en Pilar, dejando un saldo de 220 trabajadores despedidos. Otra firma dedicada a la producción de productos de higiene, Kenvue, cerró sus líneas de producción en Pilar, provocando alrededor de 130 despidos.

A la lista se suman la firma Anselmo Morvillo, una imprenta gráfica con sede en Avellaneda que suprimió 200 puestos de trabajo. Cerca de allí, en Llavallol, impactó el cierre de la histórica planta de Dánica, afectando el destino laboral de 150 empleados.

Entre los casos del interior provincial destacan la fábrica de calzado Dass, que cesó sus operaciones en su planta de Coronel Suárez a partir del 20 de enero, despidiendo a 360 personas. Una firma láctea, ARSA, que cuenta con una planta en Arenaza, partido de Lincoln, paralizó este año su producción y suspendió a 200 trabajadores.

También la zona costera de la Provincia quedó afectada por el despido de 150 operarios de Textilana en Mar del Plata, firma que redujo su producción en un 20 por ciento, caso similar al del frigorífico Sur Trade de esa localidad, donde más de 140 trabajadores perdieron sus puestos laborales, superando los 200 si se cuenta a las plantas satélites. Por el mismo rubro en esa ciudad de la Quinta sección, otros 50 operarios se vieron afectados por los despidos en el frigorífico San Pedro.

Los casos en la capital bonaerense alcanzan a Laboratorios Bagó, desde donde se denunció una “ola de despidos” y retiros forzados que alcanzó a 45 empleados y la cerámica Fanelli, que informó la desvinculación de al menos 30 operarios como parte de un “proceso de reestructuración”.

A ello se suma la salida de 13 multinacionales del país en los 18 meses de gestión de Javier Milei, según los datos que ofreció el ministro de Gobierno bonaerense. Por caso, durante 2024 dejaron de operar firmas como ExxonMobil, HSBC, Prudential, P&G, Clorox, Xerox e Internexa, mientras que Petronas, Enap Sipetrol, Mercedes Benz, Telefónica, Atria y Makro lo hicieron en los primeros seis meses de este año.

“Quería mostrar que, cada vez que asume un gobierno derecha el discurso es que se va a estabilizar la economía, que se va a dar seguridad a los inversores y que va a venir, como se decía en la época de (Mauricio) Macri, la lluvia de inversiones. Acá la lluvia es de abajo para arriba, parece, porque las inversiones no llegaron y por contrario las trasnacionales se están yendo”, disparó el funcionario.

Por eso evaluó que “no se salvó nadie” y dio cuenta de la preocupación que genera que “están estallados los depósitos de mercadería importada que se compra a través de comercio electrónico”.

Según su evaluación “la importación viene muy bien” y comparó con la etapa de gobierno de Carlos Menem, al señalar que “un proceso similar pasó en los ’90, pero al menos entonces esa importación seguía beneficiando al comercio, ahora ni eso; comprás y te llega a tu casa, entonces el impacto es doble”.

“Si uno lo mira en términos agregados, da mal. Las empresas achican y se dedican a la importación. A nivel micro, está pasando lo mismo. Debe ser que está muy mal la cosa”, cerró.

Contracara

También siguiendo el manual de campaña, que fue detallado días atrás por Buenos Aires/12, en la conferencia del lunes se avanzó en anuncios provinciales que contraponen la presencia del Estado bonaerense contra la retirada de la Casa Rosada, que Kicillof y sus ministros denuncian cada vez que tienen la oportunidad.

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, repasó los alcances del Plan Completar, que la Provincia lanzó en abril con el objetivo de finalizar las distintas obras de viviendas paralizadas por el Gobierno nacional. Según describió, actualmente el programa alcanza a 33 proyectos habitacionales en 21 municipios, con una inversión de 20 mil millones de pesos. Se trata de 900 viviendas, de las 16 mil que frenó Nación desde finales de 2023.

"En la provincia creemos en la planificación e impulsamos la construcción de nueva infraestructura como motor dinamizador de la actividad económica, la producción industrial y la generación de nuevos puestos de trabajo", destacó Batakis que también recordó que actualmente hay otras 8 mil viviendas en construcción con recursos propios en los 135 distritos.

"La obra pública es un motor y un dinamizador de las economías locales. En la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional abandonó 16 mil viviendas, muchas al 95 o al 98 por ciento. El gobernador nos puso como objetivo no frenar la obra pública, nosotros en la provincia con recursos propios estamos en un récord de viviendas que venimos entregando todas las semanas", resaltó la ministra.

También en la conferencia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, volvió a poner el foco en lo que definió como "el desmantelamiento del presupuesto de seguridad por parte del Gobierno nacional" y dijo que desde que asumió Milei "no hay compra de equipamiento y ya tenemos cuadros de las fuerzas federales de seguridad que abandonan las fuerzas porque no están de acuerdo con esa política de ajuste".

Contra eso, destacó, la Provincia continúa invirtiendo gracias al fondo que creamos con recursos propios: cada cuatro horas recorremos el 75 por ciento del territorio y alcanzamos los 7.300 patrulleros entregados. "Eso es posible porque los impuestos de la provincia de Buenos Aires se usaron para un fondo propio de seguridad que nos permitió comprar 1.500 patrulleros nuevos y 790 motos nuevas este año que se están distribuyendo", destacó.