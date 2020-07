Sin punto de retorno mientras sigan en sus cargos

Desde Santa Fe

Los delegados de la provincia de Santa Fe se retiraron ayer de las negociaciones con Vicentin ante el juez de Reconquista que tramita el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, por la negativa del presidente de la empresa, Daniel Buyatti y el vice Alberto Macua, de apartarse de sus cargos y ceder las acciones del grupo a un fideicomiso que opere el salvataje financiero. El plan del gobernador Omar Perotti quedó al borde del fracaso. “Hemos decidido dejar la negociaciones y ponerle un punto. Esta es la línea de tolerancia. Capítulo cerrado”, dijo el secretario de Justicia Gabriel Somaglia en un mensaje de voz que llegó a la Casa Gris apenas terminó la audiencia en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista. Buyatti y Macua rechazaron las dos condiciones que planteó Perotti con el apoyo del Presidente Alberto Fernández, cuando ya habían transcurrido varias horas de un allanamiento a la sede central de Vicentin, en Avellaneda, que ordenó el juez de Comodoro Py, Julian Ercolini. El procedimiento lo pidió el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga el destino de los 300 millones de dólares del Banco Nación que recibió Vicentin antes del default. Ahora, el juez Lorenzini deberá resolver el pedido de la provincia en el concurso: que separe de sus cargos a Buyatti, Macua y al resto del directorio y designe a los tres interventores que propuso Perotti: Gabriel Delgado y Luciano Zarich por el Estado nacional y Alejandro Bento, por Santa Fe.

El allanamiento a Vicentin generó un revuelo político en Avellaneda. Somaglia y la inspectora de Personas Jurídicas de la provincia María Victoria Strata se enteraron cuando llegaron a Reconquista. El operativo había comenzado alrededor de las 13 y la audiencia con el juez Lorenzini era a las 15.30, aunque arrancó a las 16 y se extendió hasta las 17.30. “Fue bastante prolongada”, dijo Somaglia. Así que el procedimiento en la sede de la empresa en la búsqueda de balances y libros contables de la cerealera coincidió con la conciliación que intentó Lorenzini. “¿Impactó en la audiencia?”, preguntó Rosario/12. “Nos enteramos cuando llegamos a Reconquista. Es una causa de naturaleza penal que se tramita en Buenos Aires, donde el fiscal es Pollicita, pero que no guarda relación con el concurso de acreedores. Lo que investiga Pollicita son delitos que pueden haber cometido estos administradores de Vicentin que nosotros solicitamos su apartamiento, pero que no quieren retirarse de sus cargos en estos momentos”, agregó el secretario de Justicia.

“Lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo” porque Vicentin rechazó “las dos condiciones que plantean el Estado nacional y el gobierno de la provincia: que los directores actuales se aparten inmediatamente de sus cargos, pero han decidido no hacerlo. Y tampoco aceptan transferir las acciones de la empresa para que sean administradas por un fideicomiso”, explicó Somaglia. “Por lo tanto, hemos decidido dejar las negociaciones y ponerle un punto. Esta es la línea de tolerancia. El doctor Lorenzini, como conductor y rector del proceso (del concurso), puede convocarnos en cualquier otro momento, pero este marco de negociación institucional ante el juez es un capítulo cerrado.

Es que si Buyatti y Macua siguen al frente de la empresa y no ceden las acciones al fideicomiso para su administración, “no podemos avanzar con todos los detalles que merecen ser consignados en un contrato de fideicomiso. Y tampoco podemos entablar relaciones formales con los acreedores. Motivo por el cual consideramos que esas dos condiciones que no se pudieron consensuar son suficientes para que nos retiremos de la mesa ante el juez. Por lo tanto, el resultado no fue satisfactorio”, insistió Somaglia.

Ahora, Lorenzini deberá resolver el pedido que hizo la provincia: que “separe a los administradores de Vicentin y designe los tres interventores (Delgado, Zarich y Bento). Se deberán de terminar de producir las pruebas y luego, el juez tendrá que aceptar o rechazar el planteo de la provincia.

-¿Es optimista? Parece que la empresa no acepta nada-, le planteó este diario.

-Entiendo que los elementos que se aportaron en el proceso son bastante amplios y suficientes para que el juez admita nuestra pretensión -respondió Somaglia.

-¿Sacar a los directivos de Vicentin?

-Exactamente. Si el juez atiende nuestros reclamos, tendría que removerlos de los cargos y designar a los interventores que hemos propuestos nosotros.