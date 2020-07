La extensión de la cuarentena: las principales definiciones de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que la cuarentena seguirá sin cambios hasta el próximo 16 de agosto.

Las frases salientes de su mensaje

"Han empezado a manifestarse focos en otros lugares del interior del país. El problema se suma en otros lugares y tenemos que llamar la atención"

"No es una enfermedad más, no es una gripe más. No conocemos cómo prevenirla, ni sabemos cómo curarla"

"La circulación se ha convertido en el peor enemigo para superar esta situación"

"Cuando nos relajamos con exponemos al peor riesgo"

“Nadie en el mundo sabe cuándo va a pasar esto”

“Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy”

“En los últimos días se nota que el virus está circulando más. Esto genera internaciones y fallecimientos”

“No los estoy convocando a corregir una estadística, los convoco a cuidar la vida, que lo hagamos por decisión propia”

"No estamos discutiendo qué tan libres somos"

“Si no hubiéramos duplicado la capacidad del sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires hoy ya habría colapsado”

“Seguimos bien, estamos, de alguna medida, dominando la situación”

“Argentina sigue conteniendo la cantidad de casos, pero está creciendo. Esto es resultado del aumento de la circulación”

“Si la tasa de mortalidad no crece es porque el sistema de salud está respondiendo”

“Volver a la habitualidad, pero no a la que conocíamos. Nos obliga a cuidarnos del riesgo de contagios”

"Lo único que nos preserva es quedarnos en casa”

“Con el aislamiento obligatoria mantuvimos los casos, con el distanciamiento crecieron”

"Estos son los costos que pagamos si no somos responsables"

“Cada 24 días hemos duplicado la cantidad de fallecidos”

“Esto no es una estadística, es gente que pierde la vida”

“Es posible que la tasa de letalidad crezca. Lejos estoy de tranquilizarme con estos datos”

“Para parar el crecimiento de la infección, si no hay cuarentena, depende de nosotros”

“En los últimos 15 días todos sentimos que la situación estaba contenida, y aun no está contenida”

“Los jóvenes son los que mejor sobrellevan la enfermedad, pero contagian a los adultos”

“Es una sonsera reunirnos en fiestas cerradas, clandestinas. No se dan cuenta el riesgo que corren”