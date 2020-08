"Va ser peor en los próximos 3 meses"

El director del Plan Nacional del Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, alertó ayer que por la sequía y la bajante del río Paraná, la situación de los incendios en las islas va a ser peor en los próximos tres meses. El funcionario le pidió responsabilidad a quienes inician el fuego. “Por más que haya aviones si la actitud es seguir prendiendo, ya no es un tema de disputa de recursos sino de cambiar de actitud”, dijo Seufferheld. Por su parte, el intendente Pablo Javkin, quien visitó a los brigadistas en el aeródromo de Alvear, afirmó que los incendios del pasado jueves fueron intencionales: "No hay dudas, por el horario, por cómo se inició, y hasta por la zona, después del trabajo de los brigadistas que contuvieron los fuegos. Creo que parte de lo que está ocurriendo, que puede tener un montón de factores múltiples, tiene que ver con fuego que se prende a propósito". El intendente abogó por "mejorar el status de protección de este humedal". Esta tarde, la Mulstisectorial por la Ley de Humedales convoca a una nueva protesta en la cabecera del puente Rosario-Victoria, previa caravana en bicicleta desde el Monumento a la Bandera.

Los brigadistas continuaron ayer intentando controlar lo que quedaba de los grandes focos que pudieron observarse en la tarde noche del jueves frente a Rosario para evitar su propagación. “Es una situación grave de sequía extrema con bajante, y va a ser peor en los tres meses que se aproximan, unos 50 centímetros más abajo para el Paraná y sequía”, advirtió el director del Plan Nacional del Manejo del Fuego a Radio 2.

Frente a ese escenario, el funcionario planteó que la "única forma es cambiar la actitud, estamos salvando casas, viendo que productores apícolas no sea afectados o pescadores artesanales no sean afectados por el fuego", para luego agregar que la prioridad que tienen los operativos ya no es el de apagar un foco, sino el de proteger viviendas y evitar que no afecten los lugares más críticos. También confirmó que hay focos frente a Baradero, San NIcolás y Paraná.

"Fui para estar junto a los brigadistas que pelean en esta lucha desigual contra las quemas en las islas. Seguimos trabajando por la solución definitiva: la protección de nuestro humedal", posteó ayer el intendente Javkin en su cuenta de Twitter tras su visita al aeródromo de Alvear. "Hay que seguir una cadena que determine quiénes están participando de este accionar, y que también nos genere mayores niveles de control y protección. Es cierto que el clima y la bajante juegan en contra, precisamente por eso necesitamos más controles, necesitamos otra ley. Tenemos fuego desde San Javier, en Santa Fe, hasta Campana en Buenos Aires, está ardiendo todo el humedal y necesitamos protegerlo", planteó Javkin en declaraciones a Canal 5.

Luego de mantener el pasado jueves un encuentro con legisladores provinciales de Entre Ríos, la diputada provincial Mónica Peralta destacó que, con sus pares de Entre Ríos, coincidieron en las prioridades de los temas a trabajar: “En primer lugar en apagar el fuego con todos los recursos que tenemos a disposición, también en la necesidad de aprobar una Ley de Humedales, la activación del PIECAS, y por último la puesta en funcionamiento de espacios de diálogos permanentes”.

Para la legisladora, integrante de la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales de la Cámara baja provincial, “pueden haber negligencias pero también hay intereses, y todo eso se combina en este desastre ambiental que está padeciendo el ecosistema tanto desde la flora y la fauna de esos territorios como en la salud de las poblaciones a través del humo que llega a la ciudad”. En ese sentido, Peralta opinó que es necesario “avanzar en una urgente sanción de una ley que proteja los humedales dentro del territorio argentino”.

Para reclamar el cese de los incendios y exigir la Ley de Humedales, organizaciones ambientalistas convocan hoy a una nueva protesta, la tercera, en la cabecera del Puente Rosario-Victoria. Al mediodía, saldrá una caravana de autos y bicicletas desde el Monumento, siguiendo la costa del río, hasta la cabecera del puente. A las 14.30 los manifestantes cortarán el tránsito.