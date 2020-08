Se terminó la espera, después de tantas idas y vueltas, rumores, datos y expectativa, Marco Ruben no esperó la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el gobierno nacional con respecto al regreso del fútbol, como había adelantado y dio su veredicto con respecto a seguir o no jugando al fútbol. El delantero tomó un camino intermedio: no seguirá jugando pero tampoco confirmó su retiro. Finalmente, decidió poner freno en su carrera y esperar hasta diciembre para tomar una resolución, si cuelga definitivamente los botines o en este tiempo recupera las ganas de estar dentro de un campo de juego para el 2021. Como había adelantado su representante, Andrés Miranda durante la semana, el goleador canalla, quién había terminado su vínculo en junio último, iba a informar su decisión antes del lunes. Este sábado, por intermedio de un comunicado de Rosario Central, el delantero hizo saber su determinación.