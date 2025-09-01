El diputado nacional Leandro Santoro respaldó la candidatura a senador nacional de Mariano Recalde por la lista de Fuerza Patria. El referente del peronismo porteño busca renovar su banca en la Cámara Alta en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. En la boleta, Recalde estará acompañado por Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Santoro --quien termina su mandato como diputado nacional este 10 de diciembre-- fue electo en mayo de este año como legislador porteño por la lista de Ahora Buenos Aires. Con el 27,34% de los votos, el peronismo se ubicó segundo en las elecciones porteñas y logró sumar diez nuevos representantes a la Legislatura local. En total, el bloque quedará conformado por un total de 20 legisladores.