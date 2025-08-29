Septiembre llega con doble agenda: el Banco Provincia cumple 203 años y su billetera digital Cuenta DNI lo festeja a lo grande con una promoción especial en gastronomía y con la continuidad de los descuentos que ya se volvieron rutina para millones de bonaerenses.

El plato fuerte será el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, cuando los usuarios podrán aprovechar un 30% de descuento en bares, restaurantes y locales de comida, con un tope de $8.000 por persona.

Carnicerías, ferias y supermercados: cuánto se puede ahorrar

Más allá del “bonus track” de cumpleaños, septiembre mantiene los clásicos de Cuenta DNI que muchos ya anotan en la agenda:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20. Tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.000 en compras.

35% de descuento los sábados 6 y 20. Tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.000 en compras. Comercios de cercanía: 20% todos los viernes. Tope de $4.000, lo que equivale a un consumo de $20.000.

20% todos los viernes. Tope de $4.000, lo que equivale a un consumo de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).

40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000). Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en diferentes fechas del mes.

descuentos especiales en diferentes fechas del mes. Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000).

40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000). Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.

Además, sigue vigente la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.

Una billetera que creció con los descuentos

Con más de 9 millones de usuarios activos, Cuenta DNI se convirtió en una de las billeteras digitales más utilizadas en la Argentina. Los descuentos se consolidaron no solo como un incentivo de consumo, sino también como un alivio frente a una economía donde cada peso cuenta.

En este septiembre aniversario, la estrategia del Banco Provincia combina celebración con necesidad, un calendario de rebajas que, en medio de precios que no paran de subir, se transforma en una herramienta que los bonaerenses esperan y aprovechan.

