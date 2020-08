“Necesitamos que se haga justicia por Sandra y Rubén” 

A las 8.06 de la mañana, respetando las medidas de aislamiento y pese al mal tiempo, familiares, docentes y amigos de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez se reunieron en la escuela N°49 de Moreno para dejar una ofrenda floral bajo el mural que lleva sus rostros. A dos años de la explosión del establecimiento educativo, en el que murieron los dos trabajadores de la educación, la comunidad educativa en su conjunto sigue reclamando justicia.

En la ceremonia también estuvieron presentes el ministro de Educación, Nicolás Trotta, los diputados Máximo Kirchner y Walter Correa, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y el Secretario general de Suteba, Roberto Baradel. “Son ausencias que duelen mucho todavía”, lamentó Hernán Pustilnik, maestro de la 49 y compañero de Sandra y Ruben. “Se los extraña mucho y todo el tiempo. Ya pasaron dos años pero para nosotros es como si hubiera sido ayer. Al compartir tantas horas juntos dejás de ser solo compañeros y pasás a ser una familia”, agregó el maestro que trabajó con Rubén los últimos 20 años, y con Sandra los últimos 10.

Pustilnik dijo a Página/12 que trabajaron mucho para que hoy sea un día dedicado a Sandra y Rubén en todo el país, y contó que los homenajes continúan de manera virtual a través del facebook “Justicia X Sandra y Ruben”, con participación de artistas como León Gieco, políticos, dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos, entre ellos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La jornada cerrará a las 21hs con la proyección de la película “Escuela Bomba” por Canal Encuentro.

El docente de la 49 cuenta que, a pesar de los dos años transcurridos desde la explosión, la causa judicial no avanza y los responsables de la desidia siguen libres. Pustilnik recordó además que la gestión de la exgobernadora, María Eugenia Vidal, intervino el consejo escolar de Moreno y desde entonces desoyeron los diferentes reclamos por la pérdida de gas que sufría la cocina de la escuela. “Para la comunidad educativa, la explosión de la escuela 49 desnudó todas las falencias que había en la educación pública, que se vieron acrecentadas por la desinversión y el ajuste brutal en educación de la gestión de Cambiemos”, puntualizó. “Para ellos la escuela pública no debería existir. Tanto la exgobernadora como el expresidente Mauricio Macri tenían un plan para llevar adelante la privatización de la educación, no solo en la provincia sino en toda la Argentina”, agregó Pustilnik.

“La causa está parada incluso desde antes de la pandemia. Estamos esperando a que nos convoquen para informarnos de algo al menos, pero todavía no sabemos nada” expresó. Pustilnik contó además que esta semana se enteraron con mucho dolor que Gabriel Sánchez Zinny, director general de Escuelas bonaerense cuando explotó la 49, fue elegido como candidato para ser jefe del área de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La verdad que para nosotros eso es como si nos volvieran a matar. No puede ser que una persona que es responsable de las muertes de Sandra y Rubén siga su vida normal como si no hubiera pasado nada”, denunció el maestro y agregó que lo mismo ocurre con Vidal y con Sebastián Nasiff, el interventor del consejo escolar de Moreno al momento de la tragedia. “Toda esta gente es responsable en mayor o menor medida de lo que pasó en la escuela 49. Mientras ellos andan tranquilos por la vida los familiares de Sandra y Ruben siguen reclamando justicia. Por eso el recordatorio de hoy es tan importante. No es un pedido, es una necesidad. Necesitamos que se haga justicia”, señaló.

A pesar de los tiempos de la justicia, el docente contó que desde la comunidad educativa mantienen la unidad y la lucha. “Nos seguimos pensando en colectivo. Es la única manera de que nosotros podamos llegar a cumplir estos dos objetivos enormes que tenemos que es tener escuelas dignas y seguras y que se haga justicia por Sandra y Rubén. Esto es una enseñanza que nos dejó el morenazo y las movilizaciones en pedido de justicia. Cuando uno quiere algo se tiene que unir y pensar en lo colectivo para llegar a lograrlo”, completó Pustilnik.