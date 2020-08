Mike Tyson vuelve para "recuperar su gloria"

El ex campeón mundial estadounidense Mike Tyson, de 54 años, volvió a hablar de su regreso al ring pautado para su pelea exhibición de septiembre frente a Roy Jones Jr, sólo cuatro años menor, y aclaró que la tomará como una oportunidad para "destruir" a su rival y "recuperar su gloria".

Tyson adelantó que será una pelea "de verdad" y que está tan en forma que nadie debe temer por su salud, con lo que respondió así a su ex rival George Foreman, quien se había mostrado preocupado por alguna dolencia física grave que pudieran sufrir los pugilistas.

"Se trata de buscar y destruir, y espero recuperar mi gloria", señaló el ex campeón mundial de los pesados en un video publicado este domingo por el portal TMZ. Ante la consulta del periodista sobre si buscará el nocaut, explicó: "Si la oportunidad llega, siempre la estoy buscando".





La leyenda de los pesados no pelea desde hace 15 años: su último combate fue en junio de 2005, cuando cayó ante Kevin McBride. "No te preocupes por nosotros", le contestó a Foreman, consultado por las palabras del protagonista del recordado duelo con Muhammad Alí. "(George) no estaba preocupado por resultar herido cuando siguió adelante con su vuelta al boxeo", agregó, en referencia al regreso de Foreman al ring, a los 38 años, cuando se volvió en el boxeador más veterano en ganar un título del mundo, conquistando el cinturón de los pesados a los 45 años.

Según señaló el mismo medio, la pelea exhibición entre Tyson y Jones se realizará el próximo 12 de septiembre en Los Ángeles, estará pactada a ocho asaltos -sin jueces sobre el cuadrilátero ni tarjetas de puntuación- y sólo se definirá por nocaut.