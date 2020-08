El presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, contó en Arqueros, Ilusionistas y Goleadores que no le dieron una "explicación especifica" de por qué no puede volver el tenis recreativo y manifestó que mantuvo un diálogo con el Ministro de Turismo y Deporte: "Matías Lammens también cree que el tenis podría estar habilitado, pero la decisión no pasa por nosotros", dijo.