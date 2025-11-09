El presidente de la Nación, Javier Milei, participó ayer de la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Entre selfies y abrazos con los diputados y mandatarios de la derecha latinoamericana, Milei saludó al nuevo aliado en el continente: “En lo que creas que podemos ayudart, a la orden”. Fiel a su estilo, tuvo un gesto sobrio con el chileno Gabriel Boric. El libertario llegó desde Estados Unidos y participó junto a su hermana y secretaria General de la presidencia, Karina Milei, y el flamante canciller Pablo Quirno.

Luego de los viajes a Miami y Nueva York --en el decimocuarto paseo en ese país desde que ganó el ballotage--, Milei arribó al aeropuerto de El Alto, en La Paz, por la mañana del sábado en una visita exprés, que duró apenas unas horas. Se dirigió hacia el Congreso, donde fue recibido por los legisladores del Partido Demócrata Cristiano que se acercaron para pedirle fotos.

Al tomar su lugar en el palco de mandatarios, Milei se fue cruzando con el resto de los presidentes. Mientras que con el uruguayo Yamandú Orsi se mantuvo sonriente, con Gabriel Boric extendió la mano rápidamente en una fría interacción. Cuando llegó el turno de saludarse con Santiago Peña de Paraguay, se estrecharon en un abrazo, al igual que con el ecuatoriano Daniel Noboa.

Un nuevo aliado de derecha

Luego de la asunción, el mandatario argentino y su par boliviano, mantuvieron un encuentro informal en el que hablaron de fútbol --Milei le contó sobre su insólito cambio de club a los 50 años y Paz confesó su simpatía por Independiente-- y se manifestaron su mutuo apoyo. “Sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia. En lo que creas que podemos ayudarte, a la orden”, expresó el referente de La Libertad Avanza. El líder del Partido Demócrata Cristiano le agradeció: “Buenos consejos se van a dar y nosotros somos buenos para recibir consejos. A la orden nosotros también. Estamos a favor de cambiar Bolivia y creo que eso es muy importante para todos”.

Sobre el fin del encuentro, quedaron en programar el viaje de Paz Pereira al país. “Ya lo estaré llamando. En algún momento lo tendré que ir a visitar para retomar una agenda común. Han terminado 20 años y esta es una nueva etapa”, le dijo el boliviano. Milei cerró: “sos bienvenido. Lo van a coordinar entre los cancilleres y hacemos una linda reunión”. Como gesto simbólico, ambos mandatarios intercambiaron presentes: el argentino le obsequió un bolso de cuero, mientras que Paz Pereira entregó una piedra “bolivianita”, de tono violeta, color que despertó entusiasmo en el presidente argentino por coincidir con el de su espacio político.

La alianza con Bolivia es fundamental para el gobierno nacional que busca fortalecerse en la región. Junto a Paz Pereira y Peña integran el bloque de la derecha en el Mercosur frente al tándem Yamandú Orsi - Lula da Silva. Además, a la nueva ola de la derecha en Latinoamérica se le suman Noboa, Nayib Bukele en El Salvador y José Jerí en Perú. Todos bajo el ala y los deseos de Donald Trump.

Por la tarde, la comitiva argentina emprendió el regreso al país y arribó a Buenos Aires pasadas las 17:30.