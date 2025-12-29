Omitir para ir al contenido principal
El día después del encuentro entre el presidente republicano y su par Zelenski

Putin le advirtió a Trump que un ataque atribuido a Kiev pone en peligro las negociaciones

Rusia acusó a Ucrania de lanzar drones contra una residencia presidencial y sostuvo que el episodio afecta el proceso diplomático

Putin dijo que las fuerzas rusas continúan avanzando en el frente de guerra. (MIKHAIL METZEL/AFP)

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Balance de la producción nacional 2025

El año en que el cine argentino vivió en peligro de muerte

Por Ezequiel Boetti

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión

Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas

El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld

Cristina Kirchner

Nuevo parte médico

Cristina Kirchner presenta una “lenta recuperación” y seguirá internada

Pocas leyes, muchos vetos

Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año

Un freno a la política represiva

La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich

Declaraciones a The Telegraph

Milei sobre Malvinas: un reclamo de soberanía a medias

Los trabajadores denuncian paritaria a la baja

Ruidazo en la puerta del INDEC

En busca de divisas

Caputo se desespera y presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados

Ya son tres víctimas en lo que va del año

Hantavirus en Santa Fe: confirmaron la muerte de una mujer de 40 años

Falleció a los 94 años

Murió Cecilia Giménez, autora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja

paro de colectivos de la línea 148

Reclaman el pago del aguinaldo

Paro de colectivos en la línea 148: el reclamo de los choferes llegó a la puerta de la UTA

refugios climáticos

Temperaturas peligrosas

Del Botánico a la Usina del Arte: los refugios climáticos de la Ciudad para atravesar el calor extremo

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 21:Aston Villa venció hoy como local por 2 a 1 al Manchester United y se mantuvo tercero en la Premier League, en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha, llevado a cabo en el estadio Villa Park.FOTO NA:@AVFCOfficial

Promesa de partidazo este martes

Premier League: Dibu y Aston Villa van por la punta contra Arsenal

Horacio Zeballos

El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025

Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino

Por Pablo Amalfitano
Anthony Joshua

En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido

Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos

La Selección tiene una duda central

Por Daniel Guiñazú