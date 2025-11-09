Sin cargo formal ni despacho, Diego Santilli arrancó el diálogo a ciegas con dos gobernadores amigos del Gobierno nacional que no son incondicionales, pero ayudan. Tanto el chubutense Ignacio Torres (Provincias Unidas) como el catamarqueño Raúl Jalil (PJ) se retiraron de Casa Rosada sin detalles sobre las reformas para las que les piden colaboración, aunque más satisfechos de lo que preveían. Como la mayoría de los mandatarios, a excepció