La Bicameral de control del Ministerio Público trata la situación de Eduardo Casal  

La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal se reúne vía teleconferencia para evaluar la conducta del procurador general interino Eduardo Casal y los pedidos de juicio político contra el funcionario, quien aún no envió los informes que ese cuerpo le pidió en su último encuentro.



Casal inició recientemente un sumario a la fiscal Gabriela Boqui n, quien interviene en el caso del Correo Argentino, donde está involucrado el grupo de la familia del expresidente Mauricio Macri.

"No vamos a permitir que Casal atropelle a la República"

El senador y presidente de la Comisión Bicameral, Martín Doñate, dijo que "no vamos a permitir que Casal atropelle a la República burlándose de Congreso de la Nación. Argumenta que la pandemia vigente le impide brindar la información que le solicitáramos cuando, hasta el momento, lleva realizadas 367 resoluciones, dispuso subrogancias, interinatos, designaciones de magistrados coadyudantes, habilitó auxiliares fiscales y oficializó ascensos"."La tarea de la Procuración es esencial y hay muchísimos fiscales trabajando de manera presencial y/o remota. No existe ninguna excusa para no presentar la información que le pedimos desde la Comisión Bicameral", amplió Doñate en declaraciones a la prensa.La comisión impulsó pedidos de informes a Casal vinculados con sus actuaciones, a partir de la cantidad de solicitudes de juicio político en su contra por parte de agrupaciones y profesionales, quienes le achacan "incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de poder"."Eduardo Casal ocupa el interinato más largo de la historia de la Procuración. Llegó a su cargo de manera irregular tras una enorme presión del Gobierno de Macri y de los medios de comunicación para desplazar a su predecesora (Alejandra Gils Carbó)", agregó Doñate