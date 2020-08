Pasaron a disponiblidad a policías que denunciaron a un comisario 

Las policías Sara Cuellar y Fanny Echalar fueron pasadas a disponibilidad luego de haber denunciado por acoso laboral, sexual y mal rendimiento de bonos contribución al ex segundo jefe del 911 en Orán, Arnaldo Vera Luna. Las mujeres aducen que se trata de una persecución laboral y señalan el hecho de que mientras ellas son hostigadas con quitarles el trabajo, Vera Luna fue nombrado jefe en Apolinario Saravia.

Las policías explicaron que el pase a disponibilidad de la Oficina de Recursos Humanos es un paso previo a la baja o al retiro. Ambas se encontraban con licencia ante la pandemia por tener a familiares de grupo de riesgo. Echalar cuida de su hija adolescente con problemas de salud y de su madre, que tiene cáncer.

Las policías plantearon que se sienten solas ante esta situación y no quieren perder su trabajo. La notificación es del jefe del Centro de Coordinación Operativa de Orán, quien les informó que "en consideración a las disposiciones publicadas en Resolución Nº 01/20 del Comité Operativo de Emergencia" a partir del 4 de agosto quedan a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos.

"Al efectuarse la extensión del permiso de ausencia desde el 4 de agosto al 10 de agosto, al momento de su reintegro al servicio indefectiblemente deberá hacerlo en la citada dirección, remitiendo la documentación y/o constancia de notificación ", sostiene el escrito enviado a las mujeres policías.

Cuéllar y Echalar denunciaron una mala rendición de cuentas de la venta de rifas por parte de Vera Luna y también que atravesaron por situaciones de acoso laboral y sexual por parte de este oficial de la Policía.

En las denuncias por acoso sexual y laboral interviene la jueza de Violencia Familiar y de Género, Adriana Maidana Vega. En la otra denuncia por malversación de fondos actúa la fiscala de Delitos Económicos, Mónica Viazzi.

El abogado que representa a las policías, Pablo Cardozo Cisneros, manifestó que deberían estar contenidas por la institución, "no tienen que sufrir cambios en la situación laboral".



Cuéllar dijo en su momento que denunció a Vera Luna porque "no podía soportar más el acoso". Contó que en una ocasión se puso detrás de ella y le hizo "movimientos pélvicos". "Me dijo sos de mi talle. Otra vez, me tocó la cintura y me dio un beso, yo le dije que no me salude así", expresó la mujer.

Echalar denunció similares situaciones de acoso. La mujer sostuvo que no quiere perder su puesto de trabajo pero, en vez de tener apoyo por parte de la institución, vienen afrontando traslados, se les imposibilitó ascender y ahora corren el riesgo de que las excluyan de la fuerza.