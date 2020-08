Malestar docente por la falta de garantías sanitarias y de movilidad

La vuelta a las aulas se dio el lunes 3 con los exámenes a los estudiantes que terminan niveles. Sin embargo, las representaciones sindicales de la docencia señalaron su malestar por entender que las condiciones bio sanitarias y de movilidad para el retorno no fueron garantizadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta.

Los gremios docentes enviaron ayer una nota al gobernador Gustavo Sáenz en la que le solicitaron “la presencia de un interlocutor válido para avanzar en las diferentes temáticas y gestiones que se necesitan solucionar de forma urgente”. Sostuvieron que no se cumplieron las promesas de garantizar las condiciones edilicias, la cobertura de cargos y la provisión de insumos de limpieza después del receso invernal.

En estas circunstancias, los gremios dijeron que se ven “en la obligación moral y ética” de solicitar el cambio del actual jefe de la cartera, Matías Cánepa, y de su equipo de trabajo, “ya que en medio de esta improvisación y mundo de mentiras donde se mueve el Ministerio de Educación, está en juego la salud de los docentes, personal no docente y alumnos” de las distintas escuelas de Salta.



Los establecimientos educativos secundarios y terciaros están abiertos desde este lunes. Mediante las resoluciones ministeriales 140 y 145 se dio luz verde para la toma de exámenes. En las disposiciones se adjuntó el protocolo para el retorno de los administrativos, ordenanzas, docentes y estudiantes.

No obstante, los gremios reclamaron que existen “continuas quejas de nuestros afiliados, docentes y no docentes” por las “reiteradas equivocaciones y rectificatorias producto de la improvisación”. Alegaron que esta improvisación se debe a internas dentro del Ministerio que llevan a que se dicten “resoluciones inconsultas”, “donde se acuerda algo luego de un trabajo serio y responsable, pero a las pocas horas se hace todo lo contrario”.

La nota fue firmada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Asociación Docente Provincial de Salta (ADP) y la Central de los Trabajadores de la Argentina Salta (CTA). Si bien figuraba el logo y el nombre de Unión de Docentes Argentinos (UDA), su titular, Guillermo Burich, dijo a este medio que no había firmado y que tampoco participó del proceso de redacción del escrito.



Quien no figuró y emitió otro comunicado fue el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SiTEPSa). Aseguró que mantuvo una reunión con Cánepa y la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, donde reclamó que “se ordenen y emprolijen las instrucciones vertidas en circulares para el proceso de inscripción en Junta Calificadora de Méritos y Disciplina”.

Además, exigieron que se garantice la reapertura de paritarias docentes “para tratar la reestructuración del salario docente y las nuevas condiciones laborales del sector”.

Autoconvocados también reclama

Los Docentes Autoconvocados también se hicieron eco de los reclamos. Afirmaron en un comunicado que están recibiendo denuncias y reclamos “en cuanto a incumplimientos”. “Nos alarma la vulnerabilidad de los alumnos y profesores”, expresaron.

Dijeron que faltan elementos de bioseguridad y limpieza, hay una notable precarización en los edificios educativos, falta personal de maestranza y tampoco hay trabajadores de salud para el control de la temperatura a quienes deben ingresar a las instituciones. Además, sostuvieron que se dan problemas para el traslado de docentes y alumnos por falta de regularidad en el transporte público o directamente su falta. Y agregaron que hay “pérdida de tiempo en controles por falta de permisos para circular. Recordamos que educación no es tarea exceptuada, sobre todo en el interior”.

Por eso, el cuerpo de delegados de los Autoconvocados informó “a los directivos de instituciones que ante el incumplimiento de cualquier ítem del protocolo se debe cerrar la institución y labrar un acta dando los motivos”. Asimismo, responsabilizaron al gobierno provincial y al Ministerio de Educación “por exponer a docentes y alumnos, dando una vez más muestra de la irresponsabilidad e improvisación con que se maneja la educación en Salta”.

Movilidad docente: Capital sí, interior no

Durante el fin de semana la empresa de transporte público SAETA que opera en Capital y el Valle de Lerma informó que el servicio puede ser usado por trabajadores de maestranza, administrativos, docentes y estudiantes. Todos deben presentar el permiso de circulación correspondiente.

En el caso de los trabajadores, dicho permiso debe expresar la información de la Institución a la que pertenece y los horarios de trabajo y lapso durante el cual tendrá habilitado el acceso al servicio. También deben presentar su DNI y tarjeta SAETA para el pago del pasaje.

Por su parte, los alumnos que deban rendir para completar estudios de nivel, deberán presentar la constancia de circulación que emite cada institución educativa. En esa certificación deberá constar, además de la información del estudiante y la institución, el día y la hora del examen. El boleto para estos estudiantes es pago.

Sin embargo, la realidad es distinta para los docentes y estudiantes lejanos a la Capital. El docente Gonzalo Báez, que trabaja en las localidades de La Viña y Guachipas, dijo que “en el interior no funciona el transporte público para que lleguen los docentes a su área de trabajo”. Afirmó que en su zona opera la empresa de transporte de larga distancia Flecha Bus, pero tiene horarios restringidos que imposibilitan su uso.

Por esto los docentes deben reunirse entre varios y viajar en el vehículo particular de alguno de ellos o usar remises, lo que les encarece notablemente el transporte. Báez dijo que en el primer caso, “sólo compartir un auto entre varios también pone en riesgo la salud de los trabajadores”. “Estamos rompiendo el distanciamiento que en la escuela después tenemos que respetar”, cuestionó.

Especificó que sólo en su zona un remis que va de El Carril hasta La Viña cuesta $250 y eso evidencia que solo en la ida y la vuelta debe pagar $500, con lo que "los docentes tienen que endeudarse para asistir a las escuelas”.

“Si yo no tengo forma de llegar a mi lugar de trabajo y tengo que solicitar el artículo 77 que es (para faltar) por fuerza mayor, esto tampoco está contemplado”, agregó.

Baez sostuvo que “si ellos (el Ministerio de Educación) no garantizan el traslado de los docentes, solicitamos al Ministerio la suspensión de los exámenes presenciales”. “Que no improvisen porque creo que están improvisando y no tuvieron en cuenta muchas situaciones del interior y nosotros estamos preocupados por cómo llegar”, manifestó.

Inscripción online para 2021

A los reclamos para esta primera vuelta de la comunidad educativa se sumó la inscripción de los docentes para el período lectivo 2021. La nota de los gremios sostuvo que "el procedimiento para la cobertura de cargos" del próximo año "tampoco se comunicó a las direcciones de nivel y por ende a las escuelas, esto produjo el desconcierto total de los docentes y directivos".

El domingo último el área de prensa del Ministerio comunicó que las inscripciones en la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina se realizará a través de correo electrónico. “Esta decisión se tomó para evitar, en la medida de lo posible, la necesidad de traslado de las personas y resguardar su integridad física”, se informó. Hasta el 14 de agosto los docentes deberán dirigirse a la página web del Ministerio y seguir los pasos para inscribirse y poder cubrir los cargos interinos y las suplencias para el periodo lectivo 2021 en los niveles educativos.

“En el caso de aquellos docentes que no puedan realizar la inscripción vía electrónica, por falta de conectividad, se arbitrarán los medios necesarios para garantizar su inscripción oportunamente”, se subrayó en la comunicación oficial.