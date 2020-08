El aumento no es lo que esperaban

(Desde Santa Fe) El gobierno de Omar Perotti anunció la “decisión unilateral” de otorgar por decreto una suma fija a todos los trabajadores del sector público, en agosto. "Un bono de carácter no remunerativo y no bonificable” --lo definió el secretario de Trabajo Juan Manuel Pusineri-- y dejar la discusión paritaria abierta, no solo con Amsafé y Sadop, sino también con los estatales de UPCN y ATE y los profesionales de la salud. De inmediato, la secretaria general de Ctera y Amsafé Sonia Alesso rechazó “los pagos en negro” y advirtió que todos los "aumentos salariales deben ser en blanco", con respeto a la carrera docente ("antigüedad, jerarquías, cargos y horas cátedra) y "la proporción del 82% a los jubilados”. Mientras que su colega de Sadop Rosario, Martín Lucero, convocó de urgencia al cuerpo de delegados y delegadas para “avanzar en un esquema de medidas de fuerza que visibilice la disconformidad del sector”. Pusineri dijo que Perotti decidirá en las próximas horas el monto del bono, pero cuando le preguntaron si podía ser 3.000 pesos –-que el gobierno ofreció en mayo-- no lo descartó. “No quiero adelantar una suma porque no hay decisión tomada. No me parece razonable arriesgar un monto”, se atajó.

Pusineri explicó que el gobernador había tomado la “decisión unilateral” de otorgar ese pago a todos los sectores de la Administración Pública, y al mismo tiempo mantener “las discusiones paritarias abiertas”. Lo que le falta es definir el monto de ese pago en negro, lo que ocurrirá en las próximos días.

El gobernador ha tomado dos decisiones –dijo el secretario de Trabajo-. La primera es que marchamos a un esquema de decisión unilateral del gobierno de otorgar una suma fija: un bono de carácter no remunerativo y no bonificable” en el sector público y la segunda, “es dejar la discusión paritaria abierta”.

Pusineri dijo que Perotti decidirá el monto del bono “en los próximos días”, después de evaluar la situación con su ministro de Economía Walter Agosto. “Lo vamos a anunciar de manera rápida”, prometió. “La voluntad del gobierno es llegar lo antes posible (con recursos) al bolsillo de los trabajadores”.

En tanto, Amsafé rechazó los “pagos en negro”, dijo que las mejoras salariales “deben ser en blanco”, respetando la carrera docente y el 82% a los jubilados. Y ratificó su pliego de reivindicaciones de seis puntos: 1) Un aumento salarial urgente con sumas que recompongan el poder adquisitivo de los salarios y vaya a activos y jubilados. 2) El pago de un bono para docentes reemplazantes. 3) Preocupación por el avance de la pandemia: no habilitar el retorno a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones epidemiológicas y edilicias. 4) Concurso urgente en las escuelas secundarias. 5) Carrera docente: suplencia en todos los niveles y modalidades, traslados y concursos. 6) Pago de viáticos adeudados a supervisores.