A dos meses de la muerte de Octavio Buccafusco —un joven de 34 años y padre de tres hijas menores que murió a manos de una patrulla municipal en Vicente López tras ser confundido con un ladrón— su familia continúa levantando reclamando justicia y solicitando que todos los testigos del hecho puedan dar su testimonio ante la justicia.

Augusto, hermano de Octavio, relata con angustia cómo fue el crimen y explicó la vital importancia de esclarecer todo lo posible el hecho que se dio el 3 de septiembre de este año entras las 5:30 y las 7 de la madrugada en Avenida Maipú y General Martín de Güemes, Florida.

“Esto fue el 3 de septiembre. Ahí lo abordaron entre cuatro policías. Eran cinco, uno de la federal, pero cuatro se le tiraron encima. Cuatro de la patrulla municipal. Por suerte encontramos un montón de testigos. Dijeron que mi hermano no se estaba resistiendo, estaba pidiendo ayuda”, asegura Augusto en una entrevista con la 750.

Según relata, su hermano “estaba pasando por una situación complicada de salud mental" y "en ese momento no pudo acatar ningún tipo de orden porque estaba desbordado".

Pero cuenta que los oficiales "no tuvieron mejor idea que tirársele encima para resolver la situación". "Esas son las herramientas que les da la intendenta Soledad Martínez, sigo esperando que se contacte conmigo para que me explique por qué sus trabajadores municipales actuaron con tanta maldad”, dice.

“A Octavio se le tiraron encima. Durante 12 minutos tuvo cuatro personas encima con la rodilla en la espalda, en el cuello. Nadie puede resistir a semejante brutalidad. Eso es lo que dijeron los médicos, que dijeron que estaba destrozado por dentro”, recrea.

Luego del ataque, cuenta Augusto, su hermano muerió en el lugar. “Se va con la ambulancia sin vida. Y en el hospital como que lo reviven, pero ya tenía muerte cerebral. Tenía una leve palpitación. A él se lo llevar muerte de ahí, fuera de protocolo y solo. Porque hasta ese momento pensaron que era un sospechoso”, se lamentó.

“Pero cualquier persona piensa que ni a un sospechoso se lo trata de esta forma. Y las personas estas siguen libres, en la calle, y trabajando. No puedo entender cómo la intendenta no los sacó de su cargo. Estamos trabajando para que esto no quede en la nada. Estamos esperando el resultado de la autopsia, que está pronta a llegar. Y eso va a explicar el causal de la muerte de mi hermano”.