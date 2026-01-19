Omitir para ir al contenido principal
Por ahora son 40 los muertos, no todos identificados

Qué se sabe del choque de trenes en España

Hay más de un centenar de heridos y decenas de desaparecidos. Se investigan las causas.

Choque Trenes
Choque Trenes Una imagen que muestra lo terrible del accidente. (JORGE GUERRERO/AFP)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Bodegas Bianchi

La industria del vino, también en crisis

Bodegas Bianchi, en default

Protesta estatales cordobeses

Los sindicatos estatales profundizaron su plan de lucha en medio de tensión política

Estatales de protesta en Córdoba

FOTO NA Julian Barnes

Autor esencial de la lengua inglesa

Julian Barnes se despide con “Departure(s)”

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

ICE Policia Inmigraciona EEUU

Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio

Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone

Por Axel Schwarzfeld
Mineria San Jorge Protesta

La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador

Un caravanazo de vecinos y asambleístas

Por Gabriela Valdés

El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco

La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino

Un arribo que no pasó desapercibido

Un barco lleno de futuro ajeno: 5.000 autos chinos y una industria local en jaque

Por Natalia López Gómez
Javier Milei-11/11/2024

Vuela este lunes por la noche

Javier Milei anunció su agenda en Davos: otro viaje sin foto con Donald Trump

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Confirmación oficial

La TV pública va a transmitir los partidos de la Selección en el Mundial

La agenda de febrero en el Congreso

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: glaciares, reforma laboral y acuerdo con la UE

General Motors Argentina

La fabricante de Chevrolet, con suspensiones y salarios recortados

General Motors vuelve a parar su planta

Dice que la economía argentina crecerá en 2026

El FMI pronostica un rebote y pide más ajuste

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de enero de 2026

(L-R) Panama's President Jose Raul Mulino, Bolivia's President Rodrigo Paz, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, Paraguay's President Santiago Pena, Argentina's President Javier Milei, Uruguay's President Yamandu Orsi and Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira pose for the official picture as European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic (L, back) applauds, at the end of the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.

Grandes patronales, a favor del acuerdo

Soldado Ejercito Argentino

Preocupación creciente

Otra muerte en el Ejército: es el quinto caso en un mes

Retrato de una Dama

La Justicia confirmó que el autor es el pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”

La nueva heredera del “Retrato de una Dama” reclama su devolución

Carpincho Aeroparque

Lo trasladaron al Ecoparque de la Ciudad

Sorpresa en Aeroparque: un carpincho cruzó la Avenida Costanera y se paseó por la entrada de la terminal aérea

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA

FOTO REDES SOCIALES rosario central juan cruz komar

Por una arritmia cardíaca

Rosario Central: Juan Cruz Komar será operado del corazón

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura

MELBOURNE (Australia), 19/01/2026.- Thiago Agustin Tirante of Argentina reacts while in action against Aleksandar Vukic of Australia during their men's first round match on day 2 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 19 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Un triunfo y tres caídas fue el balance para los tenistas albicelestes en Melbourne

Abierto de Australia: No fue buena la jornada para los argentinos