Permanece internado en grave estado

“La cirugía de Bastian Jerez fue un éxito”, afirmó el abogado del padre

El estado del niño de 8 años empeoró este lunes. Matías Morla detalló cómo viajaba y las próximas pericias judiciales. Qué dice el último parte médico del Ministerio de Salud de PBA.

Matías Morla reveló que a Bastian le colocaron una válvula en el cráneo para regular la presión intracraneal y que abrió los ojos y movió los pies.

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Bodegas Bianchi

La industria del vino, también en crisis

Bodegas Bianchi, en default

Contratapa

Homo Procrastinador

Por Rodrigo Fresán
Protesta estatales cordobeses

Los sindicatos estatales profundizaron su plan de lucha en medio de tensión política

Estatales de protesta en Córdoba

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Lamb Weston

La multinacional de papas que quiere cerrar su fábrica en Munro

Vicente López: la comunidad y el PJ se movilizarán por Lamb Weston

Por Marcial Amiel
Estepa pampeana campo bueyes-toros pampa-20/05/2025

El temor de los empresarios

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: el campo planta optimismo, la industria siembra cautela

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

Un arribo que no pasó desapercibido

Un barco lleno de futuro ajeno: 5.000 autos chinos y una industria local en jaque

Por Natalia López Gómez
Javier Milei-11/11/2024

Vuela este lunes por la noche

Javier Milei anunció su agenda en Davos: otro viaje sin foto con Donald Trump

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Confirmación oficial

La TV pública va a transmitir los partidos de la Selección en el Mundial

Economía

Registró un aumento del 2,4 por ciento en el último mes del año

La inflación mayorista volvió a acelerarse

El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos este lunes

El dólar metió presión al alza

CAF

Por US$ 400 millones

Nuevo crédito con la CAF

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Sociedad

"El terreno sigue latiendo y presenta riesgo urbano"

Comodoro Rivadavia: temen más movimientos de tierra

Choque Trenes

Por ahora son 40 los muertos, no todos identificados

Qué se sabe del choque de trenes en España

Soldado Ejercito Argentino

Preocupación creciente

Otra muerte en el Ejército: es el quinto caso en un mes

Retrato de una Dama

La Justicia confirmó que el autor es el pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”

La nueva heredera del “Retrato de una Dama” reclama su devolución

Deportes

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA

FOTO REDES SOCIALES rosario central juan cruz komar

Por una arritmia cardíaca

Rosario Central: Juan Cruz Komar será operado del corazón

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura