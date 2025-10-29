Envalentonado tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas del domingo, el oficialismo confirmó que la primera convocatoria del presidente Javier Milei a gobernadores será solamente para aquellos considerados como “dialoguistas” con los que tejió acuerdos desde aquel efímero “Pacto de Mayo” de 2024.

La reunión está prevista para este jueves en Casa Rosada y, según trascendió, los primeros en recibir la invitación fueron los aliados Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

También los que integraron el espacio Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Ignacio Torres (Chubut). Se sumarán Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Entre los peronistas que sí están convocados se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos ganadores de este domingo, y también el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Los que no serán de la partida serán Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).