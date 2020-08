LeBron vs Trump, episodio 1000: "No nos importa que apague la TV"

La cruzada de LeBron James con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya parece una cuestión personal. El astro de la NBA no desaprovecha ninguna oportunidad para cuestionar al mandatario, y ahora también llamó a votar en las elecciones de noviembre, cuando Trump busque su segundo mandato.

El nuevo cruce de James a Trump llegó en la noche del miércoles, luego del partido que Los Angeles Lakers perdió 105-86 ante Oklahoma City Thunder en una nueva jornada de la NBA en la "Burbuja" de Orlando. El basquetbolista salió a responderle al presidente, que había calificado como "vergonzoso" que los jugadores se arrodillen durante el himno estadounidense antes de los partidos y que cuando veía eso apagaba el televisor.

"Creo que el mundo del básquetbol no está triste por perderlo como televidente. No nos podía importar menos", respondió LeBron en la rueda de prensa posterior al partido ante los Thunder sobre los dichos de Trump. "Es todo lo que tengo que decir sobre este tema. La NBA puede continuar sin sus ojos puestos en él. Puedo hablar en nombre de todos los que amamos el básquetbol, no podía importarnos menos", completó el jugador de Los Angeles Lakers.





En una entrevista telefónica con el programa Fox & Friends, de Fox News, Trump había atacado a los jugadores por arrodillarse durante el himno en homenaje por el asesinato de Georgo Floyd por parte de un policía de Minneapolis. "Cuando veo gente arrodillada durante el partido, sin respetar nuestra bandera y nuestro himno nacional, lo que hago personalmente es apagar el televisor", había dicho Trump, que calificó ese comportamiento como "vergonzoso".

"Creo que es vergonzoso. Trabajamos con ellos -la NBA- para tratar de volver, estuve presionando para que volvieran. Y entonces verlos a todos arrodillados durante el himno no es algo aceptable para mí. Cuando los veo arrodillados durante el partido, solo me desconecto. No tengo ningún interés en el partido. Y permítanme decirles esto, muchas otras personas tampoco", fue el cuestionamiento del mandatario.

Como si fuese un tenista, James devolvió uno por uno los argumentos de Trump. Por eso aseguró que el gesto de arrodillarse no tiene nada que ver con una falta de respeto a los símbolos. "Cuando escuchas las entrevistas tras los partidos te das cuenta de que arrodillarse no tiene nada que ver con la bandera, ni los soldados, ni las personas que hacen que nuestro país siga siendo un país libre", aclaró James, respondiendo en nombre de todos los jugadores de la Liga.

Y por más que dijo que no le interesaba hablar del tema, James aprovechó la pregunta para ahondar en la cuestión, ya que combate las políticas de Trump desde el primer momento . Y en ese sentido, instó a votar en contra del mandatario. "Espero que todos, sin importar la raza o el color, puedan ver el liderazgo que tenemos en nuestro país", destacó LeBron. "Noviembre está a la vuelta de la esquina y es un gran momento para nosotros como norteamericanos, si seguimos hablando como lo estamos haciendo, todo pueda cambiar", remarcó el tres veces campeón de la NBA.