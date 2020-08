Inevitables

TEATRO

Música maestro

El vuelo de una pluma escribe los sonidos y es, a su vez, la Musa que inspira y viaja por el mundo. La voz en off del relator narra la historia de la música y recorre distintos países y continentes introduciendo al espectador en cada época, revelando información acerca del estilo musical, los instrumentos, los músicos más representativos u otros hechos importantes como por ejemplo, la aparición de la escritura musical. Música Maestro es una propuesta que combina teatro de títeres, teatro negro y efectos especiales, acercando al público infantil a la enorme cantidad y variedad de estilos musicales que existen en el mundo. Después de cinco temporadas en el Centro Cultural de la Cooperación, un registro de excelente calidad permite disfrutarla online. Dirigida por titiritera y referente Antoaneta Madjarova, con el multipremiado Grupo Kukla.

Sábado a las 18, a través de Modalidad Virtual . Entrada: $300.

El murmullo de las casas

Antes, en las urbes, las casas permanecían vacías durante muchas horas al día. Ahora, en las nuevas urbes, las casas están densamente habitadas: sus ocupantes repiten en ellas sus circuitos cotidianos. Hay quienes transforman esa repetición en ensayo y el futuro de sus casas en un escenario. Propuesta performática enmarcada en un territorio de frontera, híbrido e interdisciplinario, conjuga el uso de tecnología multimedia para la escena con el movimiento (teatro-danza) y el teatro de objetos. Con esta performance en streaming, la Compañía de Artes Escénicas Cuerpoequipaje inicia su sexto año de actividad consecutiva. Su equipo artístico está integrado por once mujeres: performers de Argentina, Chile e Italia. Idea, coreografía y dirección de Tatiana Sandoval.

Hoy a las 12 y 18, por Alternativa Teatral . A la gorra virtual.

MÚSICA

Gato negro

Finalmente, tras dos años de espera, se acaba de editar en formato físico --nada menos que en vinilo-- el segundo disco de Gualicho Turbio, cuarteto integrado por Juanjo Harervack, Hernán Balbuena, Zelmar Garín y Bárbara Aguirre, con Sergio Merce como invitado especial en saxo tenor. Once canciones propias que dialogan el folk-blues más austero y el blues eléctrico de Chicago del 50, revalorizando también estéticas y tímbricas de lo que fue y es el movimiento Garage de los 60, con canciones descontracturadas e hipnóticas, un guiso al que suman influencias autóctonas, del rock nacional al tango o el carnaval. De hecho, en sus conciertos los integrantes del grupo salen caracterizados como Poseso, Chamán, Pitonisa y Diablo. Grabado por Carlos Acconcia en su estudio-casa de Florida, en Vicente López, fue presentado en noviembre del 2017, en el Emergente de Almagro. El vinilo fue editado por Noseso Records, con el apoyo del INAMU y las disquerías Exiles y Miles.

Cienfuegos

Aunque ya tuvo su edición en vinilo coincidiendo con los shows de regreso del grupo el año pasado en Groove, a veinticinco años de su aparición original por fin se puede encontrar en Spotify el debut del grupo liderado por Sergio Rotman, y del que participaron como invitadas tanto Mimi Maura como Erica García. A este primer disco del combo que completan Hernán Bazzano, Fernando Ricciardi, Gigio y los hermanos Martín y Diego Aloé le seguirá la futura aparición online del álbum en vivo grabado en la reunión del 2004, ya que el grupo también es dueño de los derechos sobre los masters. Por su parte, sus otros dos discos oficiales, Ns/Nc (1998) y Hacia el cosmos (1999), dependen de las intenciones de sello DBN.

ONLINE

Nación de inmigración

La llegada a la presidencia de Donald Trump generó un nada inesperado endurecimiento de las leyes inmigratorias en los Estados Unidos: a partir de ese momento, cualquier inmigrante ilegal, más allá de su intachable conducta social, puede ser deportado de inmediato sin juicio previo. Este documental en seis partes disponible en Netflix sigue de cerca el accionar del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y de un puñado de inmigrantes que deben afrontar el encierro, la separación de sus hijos y la incertidumbre de cara al futuro. Los realizadores Christina Clusiau y Shaul Schwarz filmaron a lo largo de tres años en todo el territorio estadounidense y el resultado es un pintura general del estado de las cosas con pinceladas certeras sobre casos particulares, siempre atravesados por el sufrimiento y el dolor. En el fondo, como afirma una de las entrevistadas, se trata de un sistema burocrático donde las piezas del engranaje nunca llegan a tomar consciencia de la silueta del monstruo.

Stumptown

El título remite al nombre familiar con el cual muchos de sus habitantes llaman a la ciudad de Portland, donde transcurre esta producción original de la cadena estadounidense ABC (disponible en nuestro país en Amazon Prime Video). Basada en una historieta con guión de Greg Rucka y dibujos de Matthew Southworth, la historia tiene como protagonista a una ex militar con síndrome de stress post traumático que se gana la vida como detective privada. Son dieciocho capítulos en los cuales Dex Parios (la canadiense Cobie Smulders) se las arregla para investigar y resolver ciertos casos en los cuales la policía no puede o no quiere intervenir. Buen ritmo para una trama policial que es también drama personal.

CINE

A Febre

Disponible en la plataforma Mubi como parte del ciclo “Nuevo Cine Brasileño”, el segundo largometraje de ficción de Maya Da-Rin tiene como trasfondo geográfico el puerto de Manaos y su protagonista es uno de los encargados de seguridad de un depósito de containers recién llegados de todo el mundo. Justino es un hombre de origen indígena que vive junto a su hija Vanessa en una humilde casa en las afueras de la ciudad. Hasta allí, todo parece indicar que la de Da-Rin es una típica semblanza realista de ámbitos sociales, pero la presencia de un extraño ser que comienza a merodear el lugar y la aparición de una inexplicable fiebre en su cuerpo comienzan a teñir el relato de un particular tono fantástico. Pueden hallarse aquí algunas referencias al cine del tailandés Apichatpong Weerasethakul, pero la directora tiene ideas propias de gran fuerza y pertinencia, ofreciendo un relato misterioso, por momentos atrapante, en una de las películas indispensables del cine latinoamericano de la última temporada.

Al acecho

La nueva película del realizador argentino Francisco D´Eufemia, director del intenso western gauchesco Fuga de la Patagonia, encuentra a Rodrigo de la Serna en la piel de Pablo Silva, un guardaparques en el Parque Pereyra Iraola que, a poco de llegar a su nuevo lugar de trabajo, descubre a un grupo de cazadores furtivos ligados a una red de tráfico ilegal. Con un reparto que incluye a Walter Jakob, Belén Blanco y Héctor Bordoni, este thriller al aire libre vuelve a demostrar que en nuestro país se sigue haciendo buen cine de género. El film, que incluye sus buenas dosis de suspenso y acción, tuvo su estreno mundial en el Festival de Pingyao, en China, y ahora puede verse en la plataforma Cine.Ar Play.

TV

World on Fire

La señal exclusiva OnDirecTV está emitiendo los siete episodios de esta producción original de la BBC, un drama histórico centrado en las vidas cotidianas de un grupo de ciudadanos durante los duros años de la Segunda Guerra Mundial. Lejos de las grandes batallas, heroísmos y miserias en el campo de operaciones, el guionista Peter Bowker (autor de la serie sobre la guerra de Irak Occupation) logra retratar el día a día de gente común inmersa en una situación absolutamente extraordinaria. Y lo hace sin concentrarse en una única locación: las historias, muchas veces entrelazadas, tienen lugar en el Reino Unido, Polonia, Francia, Alemania y los Estados Unidos, reflejo de una conflagración global que marcó definitivamente al siglo XX, ese “mundo en llamas” destacado por el título. El reparto incluye nombres de la talla de Helen Hunt y Sean Bean y su éxito de público en los mercados de habla inglesa ya habilitó la posibilidad segura de una segunda temporada.

Lunes a las 22, por OnDirecTV.

Hindenburg: el último vuelo

Dice la Wikipedia que el 6 de mayo de 1937 ocurrió el así llamado “Desastre del Hindenburg”, cuando el dirigible más grande del mundo, diseñado y producido en Alemania, explotó y se incendió frente al mundo en Nueva Jersey. La pavorosa imagen sería reutilizada luego en la famosa portada del primer álbum de Led Zeppelin, pero lejos del rock setentoso, esta miniserie alemana en dos partes intenta echar luz sobre las posibles causas del accidente, jamás resuelto. Gran despliegue de producción a la hora de reconstruir la época y un reparto encabezado por Maximilian Simonischek para este relato lleno de intriga y algo de romance.

1° parte jueves 13 a las 22.35; 2° parte viernes 14 a las 22, por Europa Europa.