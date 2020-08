El médico de Gimnasia le recomendó a Maradona que se quede en la casa

En el mismo día en el que Diego Maradona celebró la vuelta de los entrenamientos en el fútbol argentino, uno de los médicos de Gimnasia y Esgrima La Plata le aconsejó públicamente al entrenador que lo ideal sería que no presenciara ni dirigiera las prácticas, ya que se encuentra dentro del grupo de riesgo.

El ex conductor de la Selección nacional y actual dueño del buzo del equipo platense se mostró sonriente este jueves por el regreso de la actividad, ya confirmado para el lunes de la semana que viene, tras 146 días sin fútbol en el país. "Preparándome para la vuelta a los entrenamientos", escribió en su cuenta de Instagram el técnico de 59 años.

El DT de Gimnasia, club que se vio favorecido por la decisión de la AFA de suspender los descensos a causa del parate motivado por la pandemia de coronavirus, acompañó el texto con una foto en la que se lo ve haciendo ejercicio en su casa arriba de una cinta eléctrica.



Lo cierto es que, en la misma jornada, el que salió a expresar su alerta sobre la presencia de Maradona en contacto con sus futbolistas -aún manteniendo las distancias protocolares- fue Pablo Del Compare, uno de los médicos del plantel profesional de Gimnasia.

Maradona, sonriente con el regreso de los entrenamientos (Imagen: Instagram de Diego Maradona).

"Diego es una persona de riesgo, como por ahí estoy yo en el límite por edad, pero él está más todavía. El primer día no estaría indicado. Después, una vez que tengamos los resultados, sí podría venir a dar una charla en un lugar amplio", explicó el profesional en declaraciones radiales.

"Es un riesgo personal, por lo menos hasta que empiecen a hacer fútbol. Las tres primeras semanas van a ser el filtro de aquellos que puedan estar en positivo", indicó el doctor.

Hace algunas semanas atrás, Maradona, con una historia clínica compleja, se mudó a un barrio privado de la zona de Brandsen, para estar cerca del predio de Estancia Chica, en donde el plantel entrenará a partir de la próxima semana, y no viajar más de una hora desde la localidad bonaerense de Bella Vista.

El entusiasmo del Diez no sorprende a nadie que estuviera pendiente de su agenda: tras renovar su contrato en plena pandemia hasta diciembre de 2021 y ser nombrado "socio honorario" por el club, el futbolista campeón y figura del Mundial de México '86, quiso además ser socio activo y pagar la cuota mensual.

Y justamente este jueves, el mismo día en el que salieron a la luz tanto sus ganas de volver a las canchas como el consejo médico de que aún se quede algo más en casa, también el club publicó un video donde se lo ve recibiendo el carnet que lo acredita como nuevo socio del Lobo. "No me fallen, yo no les fallé a ustedes", se lo escucha decir en las imágenes a Maradona, con la indumentaria color gris del equipo platense, un renovado look y muchas ganas de volver a abrazar al fútbol.