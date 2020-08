A Pergolini lo mandaron a leer la ley de Teletrabajo

La Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) consideró "lamentables" a las declaraciones del empresario y conductor Mario Pergolini, que había calificado como "tarados, o peor, hijos de puta" a los legisladores que votaron la nueva Ley que reglamenta el Teletrabajo.

Su secretario general, Horacio Arreceygor, repudió "los insultos y las palabras insensatas del empresario referidas a lxs legisladorxs que aprobaron la ley", y le recomendó la lectura completa de la norma "para no abonar, con argumentos falsos y mentiras, a la desinformación de la población".

"Es falso que la ley obligue a ningún trabajador freelance a pasar a relación de dependencia. La nueva norma se aplica a vínculos laborales que ya estaban encuadrados en relación de dependencia y a quienes, en futuras contrataciones, encuadren de tal manera", explica un comunicado de la organización gremial. Pergolini había afirmado en su programa que "contratás a alguien para teletrabajo y hay que hacerlo en relación de dependencia".



Pergolini también sostuvo, en diálogo con Jorge Lanata, que "la reversibilidad es un delirio. El teletrabajo es bueno porque podés reducir lugares, podés dar más trabajo con menos costos. Si la persona de golpe dice: 'ahora quiero que me des un lugar' y no lo tengo, se puede dar por despedida. Toda la ventaja de tenerla en un teletrabajo se perdió", remarcó.

COSITMECOS responde que "la ley requiere la aceptación voluntaria de la persona que trabaja para hacerlo en la modalidad de teletrabajo; no decide en forma unilateral hacerlo". Y contra lo que sostiene el conductor, "la ley plantea el derecho a volver a trabajar de forma presencial a quien fuera contratado, en primer lugar, para trabajar en forma presencial y que luego fuera cambiada su modalidad", y no a los nuevos trabajadores. "Para contratos en modalidad teletrabajo, cada convenio colectivo resolverá, mediante la negociación entre sindicato y empresas, si hay forma de pasar a la modalidad presencial", aclaran en base a lo escrito en la ley y no en la imaginación de los empresarios.

Con Lanata, Pergolini también afirmó que hubiese sido bueno que los legisladores consulten a "los que saben", porque se hubieran enterado que nadie en el mundo legisló aún sobre estos temas. Sin embargo, COSITMECOS cuenta que este tipo de regulación no es "una anomalía argentina, sino que ya fue legislada en países de la región, como Colombia, Brasil y Chile, y actualmente se está debatiendo en Uruguay. En Europa existen normas sobre la modalidad del teletrabajo desde 2002, y ahora se está regulando en España".

También sostiene "que todas las partes involucradas fueron convocadas en los debates en comisiones sobre la nueva ley: el sector privado, las cámaras empresarias, los sindicatos, y distintos especialistas".

El debate en las redes

La cerrada oposición de Pergolini al resguardo de los derechos de los trabajadores en la nueva situación que plantea el teletrabajo desató un intenso debate en las redes sociales. En él, hasta hubo quien ligó sus definiciones antilaborales con las deudas que genera su actuación en la conducción del club Boca Juniors, del que es vicepresidente primero desde hace ocho meses.

Por supuesto, hubo muchos que prefirieron los insultos para responder a los insultos de Pergolini, pero también otros tantos que se centraron en sus argumentos.

Desde especialistas en derecho laboral, como Héctor Recalde, que prefirió la ironía:

A los que optaron por llevar esa ironía al extremo: