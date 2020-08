"Roseti en casa", un ciclo poético y urgente

Roseti es un espacio artístico con sede en Chacarita y, como tantas salas de la ciudad de Buenos Aires, tuvo que reformularse y adaptar la intensa actividad que tenía en la vida pre-pandémica a los nuevos códigos del mundo virtual. El ciclo #Rosetiencasa nació en ese contexto, como un modo de generar encuentros entre artistas que trabajan habitualmente en el espacio y aquellos que son afines a sus búsquedas. En lo que va del año participaron de diversas actividades referentes como Maricel Álvarez, Leticia Mazur, Marina Otero, Esther Díaz, Pablo Rotemberg, Santiago Adano, Alfonso Barbieri, entre otros.



En diálogo con Página/12, Juan Coulasso (director artístico de Roseti) define el ciclo como “una alternativa poética, existencial, solidaria, necesaria y urgente”, y recuerda: “Un día de marzo se produjo la interrupción total de todo el teatro del mundo. Se acabó. Say no more. En casi 120 días no se han dicho textos en ningún teatro, ni un solo actor ha representado un papel, todos los artefactos de iluminación apagados, todas las butacas vacías. A partir de este imponderable nefasto, una multitud de preguntas sin respuesta empezaron a traccionar nuestro accionar como artistas y creadores independientes. ¿Cómo se trafica lo que solíamos traficar sin poder compartir el mismo espacio? ¿Cómo logramos construir una experiencia posible de afectación colectiva? ¿Cómo construimos acciones que nos permitan evadir este insoportable tecno-totalitarismo? ¿Cómo hacemos para pagar las cuentas de nuestra sala?”.

A partir de esas preguntas se gestó #Rosetiencasa, que incluye un abanico de propuestas. Hasta el 20 de agosto estará disponible El lobo, primera obra de Pablo Rotemberg sobre un personaje que no sale y pasa el tiempo en una superficie de 3x3, junto a un piano y un inodoro. Este sábado a las 20 la dramaturga Laura Sbdar entrevistará a la escritora Gabriela Cabezón Cámara a través de YouTube y el 15 de agosto se proyectará Andrea, primera obra de Marina Otero. Además, habrá investigaciones abiertas vía zoom, nuevas actividades con la participación de Diana Szeinblum y Emilio García Wehbi previstas para septiembre y octubre, y la presentación del libro El mundo es más fuerte que yo + Diarios de la actriz, de Juan Coulasso y Victoria Roland.

* Se puede acceder a El lobo (2006) + Entrevista a Pablo Rotemberg y al diálogo entre Sbdar y Cabezón Cámara a través del sistema de gorra virtual vía Alternativa Teatral. Más información en @rosetiespacio.

Informe: Laura Gómez