El arquero Javier García se despidió de Racing y escucha ofertas 

El arquero Javier García confirmó que no continuará en Racing Club, donde vivió "una etapa hermosa", y no descartó volver a Boca Juniors, club en el que se inició como futbolista.



"No voy a seguir en Racing. Tuve una charla con Víctor (Blanco, el presidente), fue la última. Fue una etapa hermosa que está terminada. Estoy feliz de haber estado en una institución tan grande como Racing, donde pasé tres años maravillosos", expresó Javier García en diálogo con Fox Sports.



El ex jugador de Boca y Tigre, que había llegado a Racing en agosto de 2017, admitió que su idea era "quedarse en Racing", pero era el momento de "salir y escuchar ofertas de afuera".



Consultado por su amistad con Juan Román Riquelme y la posibilidad de retornar a Boca, club de su debut en 2008, García admitió: "Con Román hablo, es mi amigo. Boca sería una alternativa más de las que pueden aparecer. Pasé la mitad de mi vida ahí".



El arquero de 33 años aclaró que está "en condición de libre" y que no tiene representante. "No es tanto por lo económico, todo esto del coronavirus influyó bastante, el mercado es largo. No tengo pretensiones. Voy a escuchar las propuestas que lleguen, nadie te puede asegurar la titularidad. Disfruto muchísimo ser jugador de fútbol", contó.



Por otra parte, Javier García destacó que Sebastián Beccacece "es un técnico joven que ama lo que hace y transmite esa pasión que tiene, lo vive muy intenso. Le voy a estar muy agradecido, siempre estuvo encima para unir las partes".



El arquero agradeció "a la gente de Racing" por los mensajes que le llegan, y recordó como mejores momentos en el club el último clásico contra Independiente ("fue maravilloso"), y los festejos en el Obelisco cuando fueron campeones en 2019.