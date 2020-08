Santiago Cafiero: "Tenemos una gran expectativa de una rápida recuperación del empleo"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que el Gobierno tiene “una gran expectativa de una rápida recuperación del empleo” tras una “dura caída en marzo y abril” debido a la pandemia por coronavirus y que “por suerte dejó de caer en mayo”.



En declaraciones radiales, el ministro coordinador sostuvo que existe “una gran expectativa de recuperarnos rápidamente de una caída dura del empleo en abril que, por suerte, dejó de caer en los datos de mayo, y esperamos tener los datos de los meses de junio y julio”.



Por otro lado, dijo que "todavía no hay ninguna decisión tomada" respecto a posibles aumentos de tarifas en los servicios públicos. Aclaró que esos incrementos "están congelados" y recordó que "los aumentos previstos para este año quedaron postergados".



En cuanto al precio de la nafta, Cafiero manifestó: "No está confirmado que vaya a aumentar porque todavía estamos analizando la estructura de costos de ese y otros productos para ver si hay que hacer algunas correcciones”.

En relación a un eventual aumento de los precios máximos que se fijaron el pasado 6 de marzo, apuntó que "hay una mesa de negociación para establecer si es necesario corregir y fijar nuevos valores, por lo que se está analizando producto por producto”.



Con respecto a los niveles de índice de aumentos de precios, Cafieron señaló que “la inflación ha bajado mucho porque en el primer semestre de este año fue menos de 14 puntos mientras que el año pasado teníamos casi 26 puntos en el mismo período”. En ese sentido, sintetizó: "La inflación viene bajando, aunque sigue siendo alta”; y se refirió a la situación del dólar al al decir que “siempre tenemos un ojo en el tipo de cambio porque la Argentina siempre mira al dólar”. En tal sentido, aañdió que “es parte de la tarea que hemos emprendido para generar distintas herramientas e instrumentos de ahorros en pesos para que el dólar empiece a perder relevancia”.

Sobre el impacto del coronavirus de coronavirus en el sector privado, estimó: "La pandemia golpeó en el mundo y también en economías muchas más robustas que no tuvieron cuatro años de macrismo y lo golpeó igual en el marco productivo de otros países, con caída de actividad y luego despidos”. Y sostuvo que "la Argentina no está exenta" de sufrir la pérdida de empleos privados por la Covid-19, pero remarcó que “desde el Gobierno se diseñó una política asistencial como es la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para que los trabajadores mantengan el puesto de trabajo y el nivel de ingreso”.



En ese sentido, manifestó por CNN Radio que “históricamente, Argentina tiene un muy mal seguro de desempleo y por eso diseñamos los ATP que funcionan como un seguro de desempleo, pero con el mantenimiento del puesto laboral".



“Así contuvimos el nivel de ingresos de los trabajadores y los empresarios no tuvieron que despedir”, concluyó.





Sobre el coronavirus y la cuarentena

Cafiero dijo que "va a haber más casos de contagios" de coronavirus en los próximos días, por lo que pidió una "mayor responsabilidad individual y que eso signifique la suma de "responsabilidad colectiva" para reducir los contagios, que ayer superaron los 7 mil casos diarios.



"Va a haber más casos por día, pero lo que tenemos que ir monitoreando son otras variables como la ocupación de camas de terapia intensiva y la tasa de letalidad, que todavía es muy baja en Argentina comparando con otros países que tienen el mismo nivel de contagio", contrastó.



Según los datos informados esta mañana por el Ministerio de Salud , se registraron 40 nuevos fallecimientos, lo que elevó a 4.450 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 97 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% por ciento sobre los casos confirmados, mientras que 108.242 pacientes ya recibieron el alta.



"El problema es donde no hay cuidado: en el encuentro, en las reuniones sociales, porque allí se relajan y parece inocuo, pero luego se contagian y ponen en riesgo a amigos y familiares", agregó.



En un análisis de la situación de la Covid-19 en el país, Cafiero destacó que "el foco sigue estando en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) por el volumen de casos", aunque también se refirió a otras regiones como Jujuy, que "hace un mes estaba con una agenda totalmente distinta" y ahora está registrando un incremento de casos.



"El virus está en la calle y empieza a estar cada vez más cercano", concluyó.



Finalmente, destacó la "coordinación lógica" con que se viene trabajando con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y dijo que "es parte de lo que espera la sociedad, que está angustiada y asustada por la enfermedad".



"Como dirigencia política estamos dando un buen mensaje. Que independientemente de las banderías políticas, nos podemos sentar a dialogar y mostrar un horizonte y un trabajo en común es muy valioso", finalizó.