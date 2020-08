Aborto: A dos años del rechazo del Senado, en las redes se reclama la legalización 

La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, activistas feministas, dirigentes y actrices se expresaron a través de las redes sociales para pedir por la legalización del aborto, a dos años de que la Cámara de Senadores rechazara el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo .

A través de su cuenta de Twitter, la Campaña convocó a un “Redazo Federal”, entre las 11 y 18 horas, para reclamar por la legalización del proyecto. Asimismo, también se pueden leer las historias de mujeres que murieron a causa de abortos clandestinos. Los hashtags #AbortoLegal2020 y #AbortoLegalYA rápidamente se volvieron tendencia.

"Denunciamos cada obstaculización, atentado y abuso contra nuestros derechos desde el 8A. Detrás de esas violencias hay historias de vida y hoy las recordaremos durante todo el día", escribió en su cuenta de Twitter la Campaña.

El 8A hace mención al 8 de agosto de 2018, día en que el proyecto de legalización del aborto fue rechazado en el Senado con 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia. La iniciativa venía con media sanción de la Cámara de Diputados, donde después de una extensa jornada 129 diputados votaron a favor, 125 en contra y hubo una abstención.

Esteban Bullrich, Federico Pinedo, Inés Blas, Dalmacio Mera, Ángel Rozas, Alfredo De Angelis, José Mayans, Silvina Giacoppo, Mario Fiad, Guillermo Snopek, Juan Carlos Marino, Julio Martínez, Inés Brizuela, Julio Cobos, Maurice Closs, Silvina García Larraburu, Rodolfo Urtubey, José Alperovich fueron algunos de los senadores que votaron en contra.



Actrices, ex diputadas, actuales funcionarias y distintas activistas, entre otras, recordaron la fecha y pidieron por el aborto legal, seguro y gratuito. Una de las senadoras que votó a favor, Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, dijo a Télam que la ley "tiene que salir porque no pueden seguir muriendo mujeres y que no actuemos. Ojalá que este sea el año del acceso al derecho". Para Durango, el revés en el Senado de hace dos años "no es una derrota, por el contrario, más allá del resultado, seguimos militando para que este año lo aprobemos, confiadas en la promesa del Presidente".





Campaña de los antiderechos

Los movimientos en contra de la legalización del aborto, los llamados "antiderechos" y mal llamados "pro vida", también convocaron a movilizarse a través de las redes sociales, y buscan que el 8 de agosto sea el Día Internacional de Acción por las dos Vidas.

Mensajes como "la vida no se negocia", "hoy celebramos con alegría que no fue ley" o "triunfo de la vida" se pudieron leer a través de los hashtags #NoFueLey y #8ACeleste, así como fragmentos de discursos de legisladores que votaron en contra durante 2018, con argumentos carentes de sustentos e información riguorsa.

La presentación del proyecto en el Congreso

Durante el transcurso del 2020, el presidente Alberto Fernández se refirió en reiteradas oportunidades a su intención de enviar al Congreso el proyecto para legalizar el aborto. La Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, confirmó que el proyecto del Poder Ejecutivo está listo, que solo resta encontrar el momento.

En diálogo con Página/12, el mandatario confirmó su compromiso con la iniciativa: "Es un problema muy serio que tenemos que resolver y que hace a preservar la salud de la mujer. No es solamente la muerte que ocurre con los abortos, es la cantidad de lesiones físicas que quedan en mujeres que muchas veces quedan estériles y sufren daños físicos irreparables por abortos mal practicados"

Y concluyó: " Voy a mandar la ley tan pronto pueda. Es una decisión que tengo tomada y es lo que voy a hacer".