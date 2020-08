"La justicia federal no garantiza los mas mínimos derechos" 

Para la senadora María de los Ángeles Sacnun, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales y el plenario de comisiones que debate en el Senado la reforma judicial del fuero federal, hay sectores corporativos que abrieron “distintos focos de resistencia, y que frente a la posibilidad de la reforma de la justicia se oponen con una actitud absolutamente exacerbada”, pero que “no se pronunciaron cuando durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri había fuertes arremetidas contra la independencia del Poder Judicial y contra jueces por el contenido de sus sentencias”.

En diálogo con Página/12 la senadora sostuvo que hay que plantear un “Nunca Más" al espionaje ilegal que "degradó las instituciones de la democracia en los últimos años” y espera que la Justicia “pueda avanzar y haya sentencias justas y ejemplares” para los responsables.

--Entre los expertos que pasaron por el Senado hubo quienes respaldaron la reforma pero hicieron cuestionamientos y propuestas ¿Como las evaluarán?

--El trabajo de la comisión no se ciñe solamente a escuchar las exposiciones. Es también ver como se pueden ajustar las propuestas al proyecto en consonancia y en línea con lo que planteó el presidente Alberto Fernández y la propia ministra Marcela Losardo: el Gobierno está abierto a escuchar las propuestas de modificación siempre y cuando no se lo modifique en su esencia que es poder reestablecer la garantía constitucional que durante los 4 años de Macri se vieron fuertemente vulneradas. También es parte de ese proceso que escuchemos a los expositores que van a elevar propuestas de reformas: de los que están a favor del proyecto y tienen algún tipo de diferencia y los que no están tan a favor. Todos los expositores que pasaron el otro día han sido unánimes en señalar que es necesaria la reforma. Algunos creen que este no es el momento, o cuestiones de otro tenor, pero ahí en definitiva hay un punto de acuerdo.

--Allí también expuso el juez Alberto Seijas, que preside la Cámara del Crimen que planteó en un acordada la inconstitucionalidad del proyecto.

--Hay sectores corporativos que quizás se expresen por salvaguardar sus intereses y no pensando en el bien que le puede hacer a la república y a la independencia del Poder Judicial avanzar en una reforma. Hay otros que de buena fe plantean algún tipo de diferencia. No obstante, el doctor Seijas planteó que la inconstitucionalidad no formaba parte de lo que ellos querían decir. Pero el comunicado se difundió antes que el proyecto entrara en el Congreso, sin conocerlo ni haberlo estudiado.

--La resistencia de un sector de la justicia volvió a expresarse en la Cámara Civil y Comercial Federal, que cuestiona su fusión con el fuero Contencioso Administrativo.

--Claramente hay sectores que se están manifestando en contra y son los mismos que cada vez que se intentó un proceso de democratización de la justicia han tenido una actitud corporativa de un rechazo absoluto a cualquier reforma. Como está, la justicia federal no garantiza los mas mínimos derechos que establece la Constitución y los pactos internacionales incorporados. Tampoco hemos visto que estos mismos sectores se hayan pronunciado cuando durante los 4 años de gobierno de Macri había fuertes arremetidas contra la independencia del Poder Judicial .

--La saga continúa con la resistencia a la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar los traslados di jueces federales por decreto.

--Hay distintos focos de resistencia que frente a la posibilidad de la reforma de la justicia, que han encendido una luz amarilla y que se están oponiendo con una actitud absolutamente exacerbada. Esto no debería ser una sorpresa para nadie porque forma parte del contrato electoral con el pueblo argentino: el Presidente hizo su campaña planteando la necesidad de la reforma de la justicia federal, hacerla independiente, transparente y devolver las garantías constitucionales que se vieron vulneradas durante el gobierno de Macri. .

--Sobre el espionaje ilegal avanzan algunas causas judiciales y la investigación de la bicameral de control de los servicios de inteligencia ¿Qué expectativas tiene?

--Dos ámbitos independientes. Espero que la justicia avance. Forma parte de los sótanos de la democracia de los que hablaba Alberto Fernández. Como se planteó el Nunca Mas al terrorismo de Estado y hoy se plantea el nunca mas al endeudamiento, habrá que plantear el nunca mas a este tipo de engranajes que han existido durante estos últimos años y que han permitido degradar las instituciones de la democracia.

--Ahí se analizó la cuestionada actuación del procurador interino Eduardo Casal, y se sumó la denuncia de hostigamiento a la fiscal Gabriela Boquin. ¿Que hará la bicameral?

--Pesan múltiples denuncias contra el procurador interino, creo que doce ya han ingresado a la comisión, de gravedad extrema. La fiscal Boquín denunció que dentro de su propia fiscalía había una empleada que vulnerando su confianza le entregaba información y documentación al diputado (Pablo) Tonelli, que a su vez estaba involucrado directamente en la causa del Correo Argentino y habiendo cobrado honorarios millonarios por sus servicios de abogados. No es una causa entre privados, involucra al ex presidente Macri y los intereses del Estado argentino, donde Boquin dictaminó que la compensación de la empresa de la familia Macri era ruinosa para el Estado.

--¿Casal puede ser llevado a juicio político y destituido?

--Son muchas las causas que se han planteado y las remitimos a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que decidirá en todo caso promoverlo. El nivel de acciones que ha llevado adelante el procurador interino, incluso se extralimitan tratándose de quien no ha gozado del voto de los dos tercios del Senado requerido para ser designado. Como en el caso de (Carlos) Stornelli que fue 6 veces citado a indagatoria y lo mantuvo 174 días con una protección increíble mientras la fiscal Boquin le abre directamente un sumario sin que pudiera proveer parte de la prueba que ofreció.

--¿Tiene plazo la media sanción de la Reforma en el Senado?

--Vamos a escuchar a absolutamente a todos los expositores que se presenten. En tanto, recepcionamos las propuestas de modificaciones, las estamos sistematizando. Vamos a trabajar también obviamente con la oposición, si piensa ser constructiva y no decir nos oponeos al proyecto porque nos oponemos sino que piensan elevar cuales son las propuestas para mejorar el proyecto. Luego tomaremos la definición y haremos circular el dictamen. Creo que durante el mes de agosto estaremos en condiciones de culminar la tarea para someterla al pleno de la Cámara.