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Un video que reclama por los abusos en el cobros de servicios de internet y el exceso de avisos

Por una mejor experiencia digital

El Consejo del Consumidor de Noruega hace campaña contra al deterioro programado de productos y servicios digitales.

make it El video satírico y muy político sobre los abusos de las empresas digitales. (Capturas de Video)

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