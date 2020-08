Santiago Cafiero: "Todavía no hemos definido un aumento de la nafta"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló este domingo que "no está definido" un aumento de tarifas de combustibles, aunque aceptó que están en "estudio" algunas "correcciones de precios de la economía".

"Con la nafta nosotros lo que hacemos son estudios de estructura de costos, hacemos una comparación internacional si es un commodity como en este caso el petróleo y en última instancia se autorizan o no los aumentos, pero en este caso todavía no lo hemos definido", señaló el funcionario. Agregó en declaraciones radiales que esto "se viene estudiando pero no decidimos cómo se tiene que avanzar en esta corrección".

Cafiero observó que "tenemos necesidad de correcciones de muchos precios de la economía pero vamos evaluando la oportunidad" y en este contexto aseguró que "los servicios públicos no tenemos pensado que aumenten, el congelamiento rige hasta octubre, no está en el horizonte hoy aumentar nada de eso".



En los últimos días, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, se refirió a los precios que se fijaron el pasado 6 de marzo y sostuvo que "el atraso en los precios de los combustibles es muy significativo".



Cafiero aseguró que "hay una mesa de negociación para establecer si es necesario corregir y fijar nuevos valores, por lo que se está analizando producto por producto”.

Reforma judicial y el viaje de Macri

Cafiero se refirió también a la reforma judicial y le pidió a la oposición que "reflexione" y acepte discutir en el Congreso el proyecto. Además, consideró que le hará "bien" al país dar ese debate porque "nadie está conforme con cómo funciona la Justicia" y aceptó que la iniciativa "puede ser perfectible" en el ámbito parlamentario. “Tenemos un bloque de opositores que antes de ver el proyecto ya se habían manifestado en contra. Nosotros practicamos permanentemente el diálogo político y democrático", aseguró y agregó que "espero que la oposición reflexione y le de tratamiento", dijo.

Con respecto al viaje de Mauricio Macri a Europa, Santiago Cafiero opinó que el expresidente "siempre estuvo muy alejado" de lo que ocurre en Argentina y ahora, su viaje a Francia, "cristaliza" hasta "geográficamente" esa "ausencia".

“Después de los anuncios de la semana pasada, lo que viene es seguir trabajando en la implementación y profundización de las distintas políticas”, dijo el jefe de Gabinete y se refirió. por ejemplo, a un encuentro sobre obra pública que el Presidente va a mantener este martes con intendentas mujeres de la provincia de Buenos Aires.

Por último, Cafiero hizo referencia a la situación de la Covid en el país. "Va a haber más casos, pero eso no es la única variable que hay que mirar. La tasa de letalidad sigue siendo baja", pronunció. Luego destacó que hay que fomentar "mayor responsabilidad individual".