Equística del Medio Ambiente

La asociación civil Equística Defensa del Medio Ambiente hizo la presentación de amparo colectivo ambiental hace dos meses, durante una de las jornadas en las que costaba respirar en la ciudad, a causa del humo que llegaba desde las islas por los incendios. Ayer, tras conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -como medida cautelar- ordenó la creación de un Comité de Emergencia Ambiental, Eduardo Rossi, uno de los integrantes de "la primera ONG ambientalista de Rosario que trabaja desde 1982" en la materia, se esperanzó con que la partes cumplan con reunirse en el comité ordenado por la resolución judicial. Al mismo tiempo, planteó que seguirán reclamando por una Ley de Humedales. "No puede ser que no estén protegidos; es una locura. Esperamos que haya una ley cuanto antes", aseguró.

Al mismo tiempo, sobre la resolución del máximo tribunal, el abogado de la organización, Sebastián Farina, agregó: "Estaremos siguiendo de cerca los pasos de esto para que se respete". Y aseguró: "El fallo dice que deben cesar los incendios de inmediato. Con lo que está pasando, no se puede vivir, no se puede estar. Es muy doloroso que esto no se apague, que cada vez haya más focos de incendio". Farina también consideró que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, "se mostró sumamente activo con el tema", pero aseguró que para que haya avances es necesario que más gente tome el compromiso". También recalcó la importancia y el reclamo por una ley de humedales.