El impulso de dejar todo por amor

Rolo, un marinero cansado de la vida en alta mar, pierde su barco en un pueblo portuario. Esa misma noche, desaparece Leo, un hombre a quien había conocido en un bar. Rolo deberá encontrarlo para librarse de Loyola, un policía que lo acusa de complicidad en un robo, y en su búsqueda conoce a Dora, de quien se enamora y por la que estará dispuesto a hacer cualquier cosa.

Caballo de mar es la opera prima escrita y dirigida por Ignacio Busquier, y cuenta con la actuación protagónica de Pablo Cedrón, en la que fue su última interpretación para el cine antes de fallecer en 2017. Ailín Zaninovich y Alfredo Zenobi completan el elenco de este drama filmado en Quequén y Necochea.

"A partir de unas historias (filmadas en una serie documental) y vivencias me parecía muy atractivo tomar un personaje de vida ordinaria, rutinaria y enfrentarlo a un hecho absolutamente azaroso que modifique su vida y su destino, y en esa búsqueda de recuperar su normalidad, se encuentra a sí mismo, se enamora y está dispuesto a todo por esa historia de amor", explicó el director en una entrevista a Télam.

Además, Busquier agregó sobre el protagonista: "Es como si mirara hacia atrás y todo lo que esta tratando de recuperar (volver a subir a su barco, a su ex mujer, etc), no es mejor que lo que tiene ahora. Y todo eso no es otra cosa que lo que le da sentido a su vida: el amor".

Caballo de mar, de Ignacio Busquier, se emite hoy a las 22 por el Canal CineAr