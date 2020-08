Checo Pérez se curó de coronavirus y regresa a la F1

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez fue autorizado a correr el domingo en el Gran Premio de la Fórmula 1 de España que se llevará a cabo en Barcelona, tras reponerse del coronavirus que lo afectaba, según lo anunció este jueves el equipo Racing Point.

"La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) aprobó el regreso de "Checo" Pérez, quien se repuso del coronavirus que le impidió correr las dos últimas semanas en Silverstone", publicó la escudería Racing Point en su sitio oficial.

"Me siento extremadamente afortunado por no haber tenido grandes síntomas, más allá de uno o dos días en los que me sentí cansado", explicó Pérez en la rueda de prensa oficial de este jueves. "Estoy feliz por estar de vuelta y libre de virus", completó el piloto.



El mexicano está en condiciones de recuperar su puesto en Racing Point, que en las dos últimas carreras había sido para el alemán Nico Hülkenberg, debido al cuadro que padecía de coronavirus.

En ese sentido, la escudería le agradeció al piloto germano, que partió tercero en el Gran Premio 70 Aniversario y terminó séptimo. "Queremos darle las gracias a Nico por el fantástico trabajo que hizo para nosotros estas dos últimas semanas", dijo el director del equipo Racing Point, Otmar Szafnauer. "Se tiró a la pileta sin tiempo para prepararse y puede estar muy orgulloso de su actuación. Le recordó a todo el mundo su talento", completó.





Pérez comenzará este viernes con los ensayos libres para correr el domingo la sexta prueba puntuable de la Fórmula 1. La escudería de los autos rosa es la gran sorpresa del arranque del campeonato, ya que estaría en la tercera posición del torneo constructores detrás de Mercedes y Red Bull si no hubiese sufrido la quita de 15 puntos por un tema reglamentario.