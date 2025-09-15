Llega otra “Noche de la pizza y la empanada”, una celebración gastronómica que une a toda la Argentina en torno a dos de sus platos más emblemáticos. Este martes 16 de septiembre de 2025, cientos de pizzerías y casas de empanadas de todo el país ofrecerán promociones exclusivas para celebrar junto a miles de personas.

“La noche de la pizza y la empanada” es organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce). La de este martes es la 42ª edición del evento insignia de Apyce y promete una nueva edición federal, que potencia tanto el consumo como la visibilidad de cada establecimiento participante.

Durante esa jornada, en los locales adheridos los clientes podrán disfrutar de 50 % de descuento en pizzas y/o 3x2 en empanadas. Cada comercio define si aplica el beneficio en el salón, delivery o take away, y con qué medios de pago.





La entidad informó que la celebración obtuvo la Declaración de Interés Turístico Nacional y Provincial. "Este reconocimiento oficial, otorgado por organismos turísticos de relevancia, destaca el valor turístico, cultural, gastronómico y económico de esta acción que cada año convoca a miles de vecinos y turistas en todo el país", indicó.

"Este evento es una celebración gastronómica que une a toda la Argentina en torno a dos de sus platos más emblemáticos. Una experiencia imperdible tanto para el público como para los comercios que quieran ser protagonistas de la fiesta más deliciosa del año", señaló la asociación..

Apyce invitó a todas las pizzerías y casas de empanadas del país a adherirse a esta iniciativa. La inscripción es totalmente gratuita y no es requisito ser socio de la entidad.

Para consultar los comercios adheridos, en este link.