Un violento episodio alteró la madrugada de este lunes en el barrio porteño de San Telmo, cuando un hombre armado con un cuchillo irrumpió en el edificio de Crónica TV y generó momentos de tensión que derivaron en un amplio operativo policial. El atacante fue identificado como Alexis Walter López, de 34 años, quien tiene antecedentes penales y una condena en suspenso.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 en la sede del canal, ubicada sobre avenida Juan de Garay al 140. López ingresó al edificio en evidente estado de alteración y exigió ser entrevistado en vivo. Ante la negativa de los empleados de seguridad, comenzó a provocar destrozos y llegó a herir a uno de los vigiladores con un puntazo. Luego se dirigió hacia la planta baja, donde están los estudios de televisión, y rompió varios vidrios, lo que obligó a convocar a efectivos de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y a desplegar un vallado en la zona.

El hombre permaneció en el interior durante varios minutos, lo que generó un clima de incertidumbre entre trabajadores y transeúntes. Según relataron testigos, en un momento tres periodistas que se encontraban en el lugar advirtieron que López ya no tenía el arma y se animaron a hablar con él. Fue entonces cuando intervino el Grupo GEOF, que logró reducirlo y detenerlo sin que se produjeran más heridos.

Posteriormente, el SAME psiquiátrico lo asistió y lo trasladó al hospital Argerich para una evaluación. Allí se confirmó que el atacante tenía antecedentes por diversos delitos: detenciones en agosto del año pasado y en enero y mayo de este año por infracción a la Ley de Estupefacientes, así como ingresos anteriores por robo, tentativa de robo y hurto. También pesaba sobre él una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59.

En cuanto al ataque al canal, fuentes policiales indicaron que no se halló el cuchillo en el lugar, aunque continuaban las inspecciones en busca del arma. Por el hecho, la Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños, en relación a los destrozos provocados durante el ingreso al edificio.

La secuencia dejó en evidencia tanto la vulnerabilidad de los trabajadores de prensa frente a situaciones violentas como la necesidad de reforzar la seguridad en espacios públicos. Mientras tanto, López quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las medidas a seguir frente a un hombre con antecedentes y en estado de alteración mental, cuya irrupción convirtió la redacción de un canal en escenario de pánico durante varias horas.



