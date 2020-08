La joya del tenis femenino tendrá respaldo del exterior

Solana Sierra es el diamante en bruto del tenis femenino argentino. Con 16 años recién cumplidos, carga con un raquetero repleto de sueños a escala mundial por un largo camino en el que acaba de dar un paso determinante: será representada por Tennium, una de las empresas más reconocidas del ambiente en el impulso de jugadores y en la organización de torneos.

Dueña de un estilo agresivo y moderno, atípico por estas latitudes, la joven marplatense despertó el interés de la agencia por la naturaleza de su tenis ofensivo y la pulsión de jugar a tres o cuatro pelotas. “Hoy el tenis femenino es diferente al de hace unos años: hay más pegadoras, con físico imponente, que buscan un juego más directo y de pocos tiros, como Serena Williams, Petra Kvitova o Madison Keys. Y Solana tiene esas facultades técnicas y físicas que le permiten jugar tan directo de jovencita”, explicó Enric Molina, accionista y manager de jugadores de la compañía, en un diálogo exclusivo con Página/12.





Ex juez de silla de vasta trayectoria en el circuito, Molina será el agente personal de Solana en el desarrollo de su carrera, con los últimos dos años de junior y la inserción al profesionalismo en el horizonte: “Sumar a Solana nos genera mucha ilusión porque creemos que tiene potencial. Además de ser de las mejores en todas las categorías, forma parte de la estrategia de Tennium de apoyar al tenis argentino. Es la primera mujer que vamos a representar y nos llena de orgullo poder ayudar al tenis femenino”.

Solana será la segunda argentina en las filas de Tennium, que ya cuenta con el subcampeón olímpico de la juventud Facundo Díaz Acosta, de 19 años, otro de los grandes créditos nacionales. Ambos son los únicos latinoamericanos en una lista que incluye nombres de la talla de Feliciano López (ex 12º de ATP), Richard Gasquet (ex 7º), Tommy Robredo (ex 5º), Sorana Cirstea (ex 21ª), Marc López (ex 3º en dobles) o Victoria Jiménez Kasintseva, la mejor junior del planeta y última campeona de Australia. “Estoy muy contenta. Es una alegría que una empresa como Tennium, que representa a grandes jugadores, se haya fijado en mí. Y también me da mucha tranquilidad tener de agente a Enric Molina, que tiene muchos años de experiencia en el tenis”, expresó la propia Solana, ansiosa y feliz por lo que viene.

Solana tiene un juego agresivo y moderno, lo que le entrega mucha proyección.

Formada en el club Teléfonos y entrenada por la ex jugadora Bettina Fulco, la marplatense deslumbra a propios y extraños desde muy pequeña. Tuvo enormes resultados en todas las categorías a nivel nacional y cosechó triunfos de calibre en las distintas giras internacionales. El golpe más reciente: en febrero se transformó en la jugadora de menor edad en ganar el Sudamericano JB1 de Brasilia, el tercer torneo más importante de la región, éxito que la colocó entre las cien mejores juniors del mundo (hoy figura 97ª). En mayores ya se convirtió en la novena jugadora más joven del ranking WTA luego de puntuar en cuatro de sus cinco torneos profesionales: es la 1131ª y hasta registra una semifinal en un W15 disputado en el El Abierto, en Saavedra.





Aquel cúmulo de logros tuvo doble mérito por dos razones: la falta de apoyo local y el impedimento económico de poder jugar en el exterior con más frecuencia, ante la escasez de competencia en el país. En plena ausencia de respaldo, su desempeño incluso llegó a provocar el interés de seis universidades de Estados Unidos y hasta de la poderosa federación italiana. La aparición del respaldo privado internacional garantiza que Solana pueda tener más puertas abiertas en adelante y siga perteneciendo al tenis argentino; de lo contrario, quizá la historia hubiera sido diferente.

“Hemos buscado apoyo desde hace tiempo para Solana. Este vínculo es una ventana internacional que se le abre, un paso adelante más allá de lo que pueda hacer acá. Solana no tiene contrato de ropa, por ejemplo, y esta noticia nos pone felices porque ahora habrá gente que se encargará de esas cosas”, destacó desde Mar del Plata su padre Omar, quien además contó cómo surgió el nexo con la agencia a través de un organizador de torneos del país, también papá de un joven tenista argentino: “Juan Riquelme es un tipo que siempre piensa en el tenis y que no se queda quieto. Estamos contentos por haberlo descubierto, porque en definitiva es el padre de un jugador que tuvo la intención de ayudar”.

Solana Sierra es una de las mayores esperanzas del tenis argentino.

Tennium es propietaria y gestora del Argentina Open, el torneo más importante del país, y también cuenta con otros dos certámenes del circuito mayor: el ATP 250 de Amberes y el Conde de Godó de Barcelona, la ciudad en la que la empresa tiene su sede. Uno de sus fundadores es Sebastien Grosjean, número cuatro del mundo en 2002, un hombre clave en la plataforma que ahora servirá como soporte para Solana: el francés dirige una academia de la firma en Boca Ratón, Florida, con destacados entrenadores como el chileno José Antonio Fernández -ex coach de Steffi Graf, por caso- y el galo Cyril Saulnier, quien trabajó con jugadoras de renombre como Naomi Osaka, Eugenie Bouchard y Bianca Andreescu.

“Ponemos todas nuestras instalaciones a disposición de Solana, tanto para hacer una pretemporada como para hacer base en medio de las giras. Lo mismo en Europa: aunque no tenemos una academia propia, sí colaboramos con muchos clubes, como el Real Club de Tenis de Barcelona”, detalló Molina. La posibilidad de moverse por el mundo con cierta estabilidad es un aspecto bisagra para los tenistas sudamericanos, que suelen encarar viajes de varias semanas cada vez que salen de la región.

La proyección de Solana con vistas al futuro resulta incalculable. Este nuevo vínculo con Tennium, que en principio será por tres años, configura un paso al frente en su carrera. Y Molina sabe muy bien la clase de jugadora que representarán: “Nosotros apostamos por la calidad, por jugadores o jugadoras que puedan llegar alto. Después pasan muchas cosas, no todo el mundo puede alcanzar la cima, pero cuando tomamos una decisión, lo hacemos convencidos”.

[email protected]

La visión de Bettina Fulco

Como entrenadora y formadora de Solana Sierra en Mar del Plata, la ex jugadora Bettina Fulco destacó la importancia del contrato de representación que tendrá la joven de 16 años. “Me pone contenta saber que Sol pudo firmar con Tennium, una empresa reconocida a nivel mundial en manejo de jugadores. El mayor deseo es que la puedan apoyar económicamente para el desarrollo de su carrera. Ese paso tal vez se pueda dar el año próximo”, remarcó la ex 23ª del ranking WTA.

Cuartofinalista de Roland Garros en 1988 y ex capitana de Fed Cup, además opinó sobre los beneficios que podría tener su jugadora en el corto plazo: “Mientras tanto es bueno saber que, si juega bien y tiene resultados, habrá una empresa atrás que le consiga algún sponsor o tal vez algún wild card para un torneo importante. Ella se lo tendrá que ganar con buen tenis y mucho esfuerzo, pero al menos podrá estar bien acompañada y con contactos”.

¿Un WTA en la Argentina?

La apuesta por Solana Sierra es una arista más del papel que juega Tennium en el impulso del deporte de las raquetas en la Argentina. Y ese empuje tiene una visión interesante respecto del tenis femenino, con la joven marplatense como posible “jugadora insignia” de la región en la idea de desarrollar a futuro un evento WTA en suelo argentino.

“Dentro de nuestro plan estratégico también queremos avanzar en el tenis femenino: el objetivo es tener un torneo que crezca y, por qué no, se convierta en el referente de Latinoamérica. Y que Solana, en este caso, pueda ser la jugadora flagship de Tennium en nuestros torneos”, sentenció Enric Molina.

[email protected]