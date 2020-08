Crimen de Lucía Pérez: el nuevo juicio oral podría ser en el segundo semestre de 2021

El nuevo juicio oral por el crimen de Lucía Pérez, la joven abusada sexualmente y asesinada en octubre de 2016 en Mar del Plata, podría realizarse en el segundo semestre de 2021, estimaron las abogadas de la familia, quienes también reiteraron la necesidad de que en el futuro debate intervenga un fiscal "con perspectiva de género".

"Un nuevo juicio "brindará la posibilidad de decir todo lo que no se dijo en el anterior", evaluó la abogada Verónica Heredia -quien representa a la familia Pérez junto con su colega Florencia Puiermani-, horas después de que el Tribunal de Casación bonaerense anuló las absoluciones a los tres imputados por el caso y ordenó la realización de otro debate oral. "En principio el material probatorio en un nuevo juicio sería el mismo" que en el proceso realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) marplatense en 2018, pero "no va a ser el mismo debate, y no solo porque no van a ser los mismos jueces, sino porque hay muchas cosas más por aportar y decir", añadió.