Inevitables

TEATRO

Mi fiesta

Cruzando monólogos y acciones de exigencia física, esta obra de Mayra Bonard y Carlos Casella habla en primera persona sobre la curiosidad, el cuerpo, el sexo y la ferocidad. Y lo hace construyendo un diálogo entre la alteridad y lo confesional, donde el cuerpo es propio y ajeno a la vez. La protagonista es objeto de una auto experimentación, traza un mapa de la memoria sensorial y elabora una experiencia escénica con resonancia política sobre el cuerpo femenino. Producida en 2018 por el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino de La Plata, Mi fiesta se estrenó allá en mayo 2018, luego realizó una temporada en el Cultural San Martín y fue invitada a festivales en Brasil y Francia. Con dirección de Casella, textos de Pedro Mairal y música de Diego Vainer, la obra está basada en relatos autobiográficos de su creadora y protagonista, Mayra Bonard.

Del jueves 20 al domingo 23, una experiencia On Demand a través de Tickethoy. Entradas: desde $300.

Crónicas extraordinarias

En tiempos donde la fantasía le abre camino a la realidad, la ciencia ficción está dentro de nuestras casas, en nuestra vida privada, en las camas, en el jardín. ¿Qué haríamos si otro mundo nos fuera dado? ¿Lo repetiríamos todo de nuevo? Con la dirección de Ana Lucía Rodríguez, luego de cuatro meses de arduo trabajo el elenco de la obra teatral La Ponedora, el último milagro presenta su nuevo trabajo en formato online: una serie de unitarios distópicos en homenaje a Ray Bradbury, en tiempos donde la realidad se asemeja cada vez más a las grandes obras literarias de ciencia ficción. Con Juani Barea, Josefina Barrionuevo, Andres Bernay, Daniela Brunfman, Gastón Frías, Santiago Fraccarolli, Rocio Saldeña y Martin Tecchi.

Disponible a través de YouTube . A la gorra virtual.

MÚSICA

Los olvidados

Dos décadas atrás, Entre Ríos se ganó un lugar en la escena alternativa porteña --e incluso cruzó el charco, siendo editados en España por el sello Elefant-- bajo la forma de un trío integrado por las canciones de Sebastián Carreras, la producción de Sebastián Lucena (que antes habían formado un dúo llamado Tus Hermosos) y la decisiva inclusión de la voz de Isol. Desde entonces y hasta ahora, las sucesivas reapariciones de Entre Ríos han tenido como única constancia la presencia de Carreras, con o sin Lucena, y la inclusión de diversas voces femeninas: Juliana Gattas, Rosario Ortega, Julieta Brotsky, Josefina Mac Loughlin y Loló Gasparini. Todas ellas --incluso Isol, con una versión de “Bajo”, uno de los primeros temas del grupo-- representadas en esta flamante antología de canciones inéditas que recorre los diversos procesos estéticos de un grupo que supo ir desde la electrónica más purista al pop de guitarras durante sus veinte años de carrera. Y de Carreras, claro.

Mínima Pau

Apenas seis canciones que completan poco más de quince minutos. Esa es la carta de presentación del sorpresivo dúo uruguayo integrado por Valentina Fraga, alias Mínima, y Pau O’Bianchi, ex 3Pecados y actual Alucinaciones en Familia, Los No Fumadores y Jesús Negro y Los Putos, entre tantos otros grupos. Con las guitarras fuera de la ecuación intentando evitar --como aclaran ellos-- un disco de cantautores armonizando (y tal vez tratando de diferenciarse lo más posible de María Rosa Mística, disco de O’Bianchi a dúo con Renata Castellano de la Torre) el resultado final de un repertorio compuesto durante un verano en Valizas es un EP oscuro, despojado y minimalista, decididamente post punk, con sus dos voces, bajo, batería y poco más. Atención con “Disco aceite”, el tema que abre el EP, o las percusiones folklóricas y los violines digitales del fascinante “Una neblina”.

ONLINE

Das Boot

Cuando en 1981 el realizador alemán Wolfgang Petersen llevó a la pantalla uno de los relatos subacuáticos más tensos de la historia –en su doble versión cinematográfica y televisiva–, nunca imaginó que cuatro décadas más tarde la saga tendría una continuación. Lanzada en todo el mundo el año pasado, la primera temporada de esta “secuela” fue un éxito en su Alemania natal y casi de inmediato se puso en marcha la S02, que estará disponible en nuestro país –en la plataforma Starzplay– a partir de este jueves 20. Vuelve a la acción el equipo de submarinistas sumergido en aguas cercanas al puerto de La Rochelle, en una Francia ocupada por los nazis, al tiempo que un submarino alemán navega de incógnito en el fondo del océano, pero muchos de los personajes de los primeros episodios no estarán de vuelta en esta oportunidad. Entra en acción un oficial estadounidense capturado tiempo atrás y regresa el investigador de la Gestapo interpretado por Tom Wlaschiha (el Jaqen H'ghar de Game of Thrones).

The Twilight Zone

Ya está disponible en Amazon Prime Video la segunda temporada de esta reversión siglo XXI del clásico de clásicos de la ciencia ficción televisiva, nuevamente desarrollada por Jordan Peele. Los diez episodios, de duración variable, incluyen relatos de fantasía, suspenso y algo de horror y disparan referencias al cine negro (el capítulo Meet in the Middle) o a la posibilidad concreta de habitar momentáneamente un cuerpo ajeno (The Who of You). La joya de la corona, sin embargo, es You Might Also Like, el capítulo realizado por Oz Perkins, el director de Soy la cosa bella que vive en esta casa, con una Gretchen Mol esperando un misterioso “huevo” en un futuro tan distópico como esperanzado.

CINE

Beanpole

El segundo largometraje del ruso Kantemir Balagov, estrenado mundialmente en el Festival de Cannes 2019, es un potente y duro relato de dos jóvenes mujeres en Leningrado, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Luego de regresar del campo de batalla con heridas psicológicas profundas, Iya y Masha –dos amigas con varios secretos y un hijo compartido– intentan atravesar una compleja cotidianeidad en el hospital donde trabajan como enfermeras. Masha, además, desea volver a ser madre a toda costa, punto de partida para una reflexión sobre los deseos y su choque con la realidad. Balagov recupera las historias de sacrificio y dolor durante la Gran Guerra Patria –como se llamó a la participación soviética en su enfrentamiento con Alemania– uniendo el realismo histórico con el melodrama y una cualidad visual por momentos alucinada. Este notable ejemplar de la cinematografía rusa contemporánea, al mismo tiempo clásico y moderno, puede verse exclusivamente en la plataforma Mubi.

Proyecto Power

Otra de superhéroes. O algo parecido, ya que en esta producción original de Netflix protagonizada por Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt los poderes especiales duran apenas cinco minutos (controlados por reloj) y su origen es una súper droga que un grupo de científicos intenta vender al mejor postor para desestabilizar gobiernos. Filmada en Nueva Orleans con un gran despliegue de efectos especiales, la historia sigue a un militar retirado, un policía díscolo y una dealer adolescente en su odisea por hallar y destruir a los villanos de turno sin ayuda oficial de ningún tipo. El molde es familiar y no hay que esperar demasiadas sorpresas, pero la acción logra sostener el interés por un buen rato.

TV

Lovecraft Country

Hoy a la noche, en el día y horario destinado a sus estrenos más potentes, llega a la pantalla de HBO la esperada serie basada en la novela homónima de Matt Ruff. El protagonista es Atticus Freeman, un joven que, junto a su tía y su amiga Leti, sale a buscar a su padre desaparecido tiempo atrás. Los Estados Unidos durante la década del 50 no eran precisamente un lugar amigable con los afroamericanos, y el recorrido del trío los enfrentará con las leyes segregacionistas y el racismo más rancio de la América profunda. ¿Qué tiene que ver todo esto con H. P. Lovecraft? Habrá que ver los primeros episodios para develar el secreto, pero los comentarios de los creadores anticipan que la historia vuelve a utilizar el fantástico y el horror como plataforma para reflexionar sobre cuestiones sociales. La saga, dividida en diez episodios de una hora de duración, fue desarrollada por Misha Green (Underground) y está protagonizada por Jonathan Majors, Jurnee Smollett y Aunjanue Ellis

Domingos a las 22, por HBO.

Penance

Las series de suspenso británicas tienen ese no sé qué, como vuelve a confirmar este particular thriller –basado en la novela de Kate O'Riordan del mismo título– que la señal exclusiva OnDirecTV comenzará a emitir este miércoles. Son apenas tres episodios, a lo largo de los cuales se desarrolla la historia de un matrimonio que acaba de sufrir la inesperada muerte de su hijo, un joven de veinte años, mientras disfrutaba de una vacaciones en Tailandia. Tiempo después, el encuentro de la pareja con un muchacho de la misma edad, todavía en duelo por el fallecimiento de sus padres, inicia un particular triángulo de tintes incestuosos e insospechada evolución.

Miércoles a las 22, por OnDirecTV.