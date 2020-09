Las explicaciones nunca pedidas

Con Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit sentó las bases de aquello que unos años después se bautizaría como mansplaining, esa manía de muchos hombres de explicarle a las mujeres por suponerlas ignorantes. La escritora estadounidense lo cuenta en el primer ensayo, que le da nombre al libro: estaba con una amiga en una fiesta y se acercó a hablarles un hombre. Le preguntó a qué se dedicaba y ella le mencionó su último libro, River of Shadows: Eadweard Muybridge and the technological wild west. "Me cortó rápidamente cuando mencioné a Muybridge.

--Y ¿has oído hablar acerca de ese libro muy importante sobre Muybridge que salió este año?

Tan inmersa estaba dentro del papel de ingenua que se me había asignado que me encontré más que dispuesta a aceptar la posibilidad de que se hubiese publicado, al mismo tiempo que el mío, otro libro sobre exactamente el mismo tema y que de alguna manera se me hubiese pasado. Él ya había empezado a hablarme de ese libro tan importante, con esa mirada petulante que tan bien reconozco en los hombres cuando pontifican, con los ojos fijos en el horizonte lejano y borroso de su propia autoridad (...) Así que el señor Muy Importante seguía hablando con suficiencia acerca de este libro que yo debería conocer cuando Sallie lo interrumpió para decirle:

--Ese es su libro".

La anécdota es apenas el puntapié para una reflexión sobre los criterios de autoridad y validación, que la autora despliega sin apropiarse de todo de la palabra que se creó a partir de esa situación.

Si sólo fuera por ese ensayo, ya valdría la pena asomarse a esta ensayista y crítica cultural nacida en 1961 en California. Pero hay mucho más en las 140 páginas del libro que reflexiona sobre la violencia de géneros, los significados de los embates conservadores y el peligro del matrimonio igualitario, la obliteración de las mujeres en la historia, los sentidos profundos de la violación cometida por el ex director del FMI, Dominique Strauss-Kahn contra la empleada de un hotel en Estados Unidos y hasta produce un texto exquisito acerca de la oscuridad en Virginia Woolf. En cada uno de los nueve ensayos produce una crítica de los usos y costumbres culturales que perpetúan las desigualdades. Sin idealizaciones, sino bien atenta a las condiciones materiales de producción de esos sentidos. Y con la profunda convicción de que pueden ser cambiados.

Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Editorial Fiordo, 2019.