Día de las infancias: todas las actividades artísticas y culturales

El día del niño será especial este año, no sólo por la extensión del aislamiento social que acota las posibilidades recreativas, sino porque se abre un nuevo paradigma que propone -a través de una iniciativa de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- rebautizar la jornada como Día de las Infancias.

Esa misma diversidad es la que acompaña a la oferta cultural que se multiplica tras el envión de las vacaciones de invierno para satisfacer a todos los gustos y edades. Y allí las artes escénicas, como siempre, se lucen. El proyecto SPI: Salas PanInmersivas, creación de Fran Cantó y Santiago Legón, ofrece dos obras para toda la familia, con transmisión por Zoom: Enter. El desafío final, los sábados a las 17, y Giroscopio. Un viaje interactivo, los domingos a las 17. El colectivo de artistas Lambelada, a su vez, propone para este domingo, a las 17 y a las 18, Veo veo, ¿qué ves? Lambelada de la niñez, un espectáculo de títeres y objetos en miniatura. Las reservas para todas estas propuestas pueden realizarse en Alternativa Teatral.

Giroscopio. Un viaje interactivo

Entre las actividades gratuitas se destaca la edición especial de EntreActo, el primer Festival Virtual de Teatro para Niños y Adolescentes, que continúa con sus funciones por Facebook Live (@entreactofest), los sábados a las 17.30. Con la presencia de Martín Palladino, anfitrión del encuentro, en esta oportunidad se reunirán en pantalla El Pequeño y Gran Teatro de Pau; La Bandadita Akústica Todoterreno; Rosaria; Copla Colores; Los Mellis; Al Tun Tun; Precisos Indecisos; Leticia Cirillio y Furufuhué, la Leyenda del Viento. Por su parte, y por la misma red social, el Espacio Cultural del Sur transmitirá, desde su cuenta @cculturalsur, una maratón de títeres, hoy y mañana de 15 a 18.

El teatro por streaming ya es un formato bien aceitado luego de varios meses de migración obligada a la virtualidad. En esa línea, la plataforma web Nube Cultural (nubecultural.com/kids) ofrece a valores accesibles todo tipo de contenido on demand, y pone a disposición obras de Anda Calabaza, Valor Vereda, Mariana Baggio, Circo Alboroto y Desenchufados, entre otros, y un menú variado de talleres de teatro, clown, baile, cocina, percusión, arte y magia. Y con opciones de colaboración a la gorra, en Trampolín Play (play.trampolin.la) puede accederse a tres puestas infantiles de la Compañía Amichis: Aquel loco elenco, Clac! Una obra de película y Bom, Bim, Bam.

Timbre 4, uno de los primeros espacios del off en compartir parte de su cartelera de forma online, también organizó un ciclo para homenajear al público infantil. Y desde el mediodía del domingo, en su web se podrá disfrutar de actividades, juegos y obras de forma gratuita (con opción de colaboración a la gorra virtual). Saltimbanquis, Dale!, Hamlet no es su propio primo y Sueño de una noche de verano son las cuatro piezas que podrán verse, y para quienes prefieran interactuar en vivo estará la posibilidad de sumarse a Los cuentos que me cantaron, una jornada de juegos musicales para niñes de hasta 10 años, a cargo de Hernán Lewkowicz.

Los artistas también se organizan por su cuenta. El dúo Laberinto Masticable, pionero en el entretenimiento online durante la cuarentena, afianza su proceso de reinvención y organiza campamentos virtuales: Zoompamentos. La cita es el sábado 15, de 21.30 a 23, pero continúa a las 10.30 de la mañana siguiente, y los tickets se adquieren en Alternativa Teatral.

Por Zoom, también se conecta Mundo Arlequín, para presentar el sábado a las 18 ZoomBando, su nuevo show con música, títeres y juegos teatrales (entradas en venta en [email protected] ), mientras que el mismo día, a las 18.30, Javier Zain actúa en vivo por YouTube para brindar una nueva función de Historias de un Quién, su obra de teatro musical, clown e improvisación para toda la familia, con acceso libre y a la gorra (youtube.com/c/historiasdeunquienonline ).

El circuito oficial suma por su lado una agenda variada y totalmente gratuita. El Teatro Nacional Cervantes compartirá en su canal de YouTube El Martín Fierro, con versión de Claudio Gallardou y dirección de Tony Lestingi, disponible desde el domingo a las 17. Y el Complejo Teatral de Buenos Aires apuesta por los títeres, con distintas producciones del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín: El gran circo; Romeo y Julieta; Moc y Poc; La isla desierta y La biblioteca de los libros desordenados.

Moc y Poc

Este domingo, y los siguientes, a las 17, el Centro Cultural 25 de Mayo aporta una experiencia que combina lo teatral con lo lúdico: 25 Bingo Chou, una forma de acercar a las chicas y a los chicos al clásico juego de azar, con modalidad en vivo y online. Para participar hay que inscribirse en: [email protected] . Y la Usina del Arte (a través de las redes de @usinadelarte y el canal de YouTube del GCBA) promete, a su vez, para el domingo 16 a las 11, una Kermesse Familiar con juegos de emboque, mientras que a las 15 será el turno de Todos Hacemos Juguetes, donde se podrá armar un personaje con objetos reciclados. El momento musical llegará a las 18, con Festi Kids, festival que se realizará desde la Sala Auditorio de la Usina, y que contará con la participación de Mecache Rock, Semillita y Los Tutú. Finalmente, a las 19.30 se realizará un vivo con Los Cazurros, quienes ofrecerán un espectáculo de juegos y desafíos.

A través de @festivalesgcba, se podrá acceder a tres ingeniosas propuestas. De la mano del Festival de Danza BA, las chicas y chicos de 8 a 12 años podrán aprender a armar su propio escenario pop-up con una bailarina. El FIBA, por su parte, junto a Pies Redondos, enseñará a crear una máscara teatral de doble uso para poder expresar diferentes emociones (recomendado para chicxs de 4 a 7 años) y junto a BAFICITO se presentará un clásico de la animación para aprender sobre cine de la mano del programador Juan Manuel Domínguez.

El Centro Cultural Kirchner promueve dos iniciativas literarias. Por un lado, Infancias libres, un ciclo de audiocuentos planificado en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), con historias que buscan deconstruir mandatos y estereotipos de género (cck.gob.ar/eventos/podcast-de-cuentos-infantiles_4099 ). Por el otro, Pensando en las infancias: experiencias y recorridos, un proyecto en el que tres integrantes de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo comparten historias de sus infancias (cck.gob.ar/ciclos/pensando-infancias-2_1243 ).

De igual manera, Pakapaka trabajó a la par del MMGyD, y el domingo lanza Elegir nos hace libres, una campaña participativa que se difundirá en las redes del Ministerio y del canal, y con la que se invitará a niñas, niños y niñes a que cuenten qué les gusta jugar, qué quisieran hacer cuando sean grandes y qué los hace felices. La especial iniciativa se complementará con Te regalo un deseo y Micros Inventar el mundo, las otras dos campañas que la señal pública infantil organizó para celebrar el día de su público. De esa manera, en sus redes y en la televisión se podrán ver, junto con la programación habitual, microrrelatos y una serie de micros realizados en stop motion.

Para cantar y mover el cuerpo, Luis Pescetti sube al escenario del Teatro Picadero el domingo a las 18, para brindar un concierto exclusivo online con relatos, juegos y canciones (las entradas pueden comprarse en Plateanet). En el mismo día y horario, Cantando con Adriana presentará Misión jugar x jugar (entradas en Passline), y para escuchar en cualquier momento del día, Patri, el inventor de canciones (Patricio Famulari) compone y canta canciones divertidas y educativas con las que recorre distintos géneros, a través de sus redes de Instagram, Facebook y YouTube.

Luis Pescetti

También con una propuesta musical, además de juegos, cuentos, ilustraciones y poesía, el domingo a las 15 se realizará Todos Ruedan, festival internacional e interdisciplinario donde artistas de 12 países diferentes se reunirán a través de Zoom con un espectáculo pensado para “changos, pibes y purretes” (entradas en Alternativa Teatral).

Y para quienes quieran dejar por un rato las pantallas y el calor del hogar, pero sin dejar de cuidarse… ¡volvió el autocine! Multiplex Canning (Formosa 653, Canning - Ezeiza) habilitó el estacionamiento de Las Toscas Shopping para volver a disfrutar de la pantalla grande. El sábado podrá verse Un amigo abominable, a las 18, y Jurassic Park 3, a las 20.30, mientras que el domingo se proyectarán Mi Villano Favorito 2, a las 17.20, Cómo entrenar a tu dragón 2, a las 20, y Bumblebee, a las 22.30.



Para disfrutar leyendo

Para celebrar el Día de las Infancias, nada mejor que un libro para leer, regalar, recomendar y hacer correr la voz. Aquí una selección de algunas de las últimas novedades de la literatura infantil y juvenil, con múltiples historias, formatos y géneros.

Hola Argentina (AZ). Infaltable en la biblioteca de los amantes de los hermosos libros, esta enciclopedia gigante creada por Octavio Pintos no pasa desapercibida. Desde su tapa dura con un típico fileteado porteño dorado, y pasando por sus más de 100 hojas a todo color, ofrece un completísimo recorrido por la República Argentina, de norte a sur y de este a oeste, con más de 50 mapas infográficos en los que se abordan sus aspectos geográficos, sociales, culturales e históricos. Para leer en familia, sin apuro y disfrutando cada detalle.

Esa cuchara (Limonero). Sandra Siemens escribe -y Bea Lozano ilustra- este cuento pensado para lectoras y lectores de todas las edades. La protagonista quiere usar a toda costa una antigua cuchara que llama su atención, pero en su casa se niegan a darle el gusto. ¿Por qué no puede jugar con ella o ni siquiera tomar la sopa? ¿Qué historia y secretos guarda esa reliquia familiar? El texto de Siemens es un viaje al pasado y una invitación al recuerdo de los orígenes y los afectos.

¡No es una caja, mamá! (Catapulta). Mila es una nena con mucha imaginación, de esas que juegan más con el envoltorio del juguete que con el juguete mismo. Y eso le pasa precisamente con una caja que hereda de sus primas, a la que convierte en infinitos objetos: un avión, un trineo, un submarino o un globo. Una bella historia diseñada en sus palabras e imágenes por Sol de Angelis, y que recuerda la magia de la infancia. Recomendada desde los 3 años.

Cualquier verdura (Ralenti). Con poesía y humor, Nicolás Schuff da vida a insólitos relatos protagonizados por verduras (sí, verduras). Una arveja vanidosa e individualista, una papa intelectual, una cebolla mentirosa y un rabanito indeciso son algunos de los personajes que confluyen en este simpático libro ilustrado por Gabriela Burin. Ideal para convencer a los más chicos, de 6 años en adelante, de que las verduras también pueden ser divertidas.

Helado de dragón (Del Naranjo). Para una mayoría, tomar helado puede resultar una tarea sencilla (además de placentera), pero no es el caso de Sumo que, como todos los dragones, larga fuego por su boca y derretiría el postre antes de poder probarlo. No obstante, este animalito fascinado con las bajas temperaturas desde pequeño no se da por vencido y elabora una estrategia. Con texto de María Emilia Alcoba, ilustraciones de Cecilia Varela y sugerido para público lector desde los 4 años.

¡Shhh! Como la lechuza (Quipu). En un reino habitado sólo por animales, hay un problema grande a resolver: nadie puede dormir. La convivencia entre las distintas especies se hace difícil, y reunidos en asamblea deciden encontrar una solución o más bien al encargado de resolver el conflicto. ¿Será elegida la lechuza que hace “shhh”? Un lindo cuento para antes de dormir, y a la vez un homenaje a una de las canciones infantiles más populares, escrito en verso por Jaquelina Romero y con preciosos dibujos de Pilar Centeno. Recomendado desde los 4 años.

Sola en el bosque (La Brujita de Papel). La casa propia puede convertirse en un bosque oscuro, y alguien del entorno íntimo en un lobo disfrazado. La escritora Magela Demarco, junto con las potentes ilustraciones de Caru Grossi, narra la experiencia de una niña que llora en silencio hasta que logra poner en palabras su dolor. Una historia de liberación y resiliencia necesarias en tiempos de Ni una menos y de conciencia sobre las infancias vulneradas. Acompañado por un código QR con acceso a información para familias y docentes, el libro está sugerido a partir de los 6 años.