Santilli también se despegó de la marcha anticuarentena

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró que no cree "conveniente" la convocatoria de sectores de la oposición a través de las redes sociales a una protesta para el próximo lunes en rechazo a las medidas dispuestas por el Gobierno para enfrentar la pandemia, y aclaró que no se trata de un evento organizado en forma "partidaria".



"No creo que sea conveniente la marcha del lunes", sostuvo el funcionario anoche.

En ese marco, al ser consultado sobre la invitación de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a participar de la protesta, Santilli dijo: "Primero, quiero aclarar que no es una convocatoria partidaria, acá no hay una definición partidaria. Cada dirigente es una definición en si misma de cada uno de ellos".



Para el vicejefe de Gobierno "hay que apelar mucho a la prudencia, a la responsabilidad, al distanciamiento, a no aglomerarse" y si bien puede "entender el hartazgo de muchas personas, tenemos que cuidarnos mucho entre todos nosotros. Yo le pediría a la gente que evite aglomerarse", sintetizó.



En tanto, cuando le preguntaron en particular sobre la presencia de la exministra de Seguridad en la marcha repitió: "No creo que sea lo mejor en este momento pero hay que ser respetuoso de los derechos de los demás".



"Nuestro partido no está convocando", insistió, y agregó que si "un dirigente, en un espacio diverso como el nuestro, decide asistir, es un tema del propio dirigente".



En cuanto a si habrá fuerzas de seguridad en la concentración, respondió en declaraciones a Radio con Vos: "Siempre hay, cercanas o en el lugar" y añadió que los incidentes que se registraron en la protesta anterior "están en manos de la justicia".



Ayer, dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio se cruzaron con declaraciones por la convocatoria, promovida en redes sociales por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el actor Luis Brandoni, entre otros.



La marcha cosechó voces encontradas en funcionarios, legisladores y dirigentes, en un marco signado por el anuncio de la extensión de las medidas para contener la propagación del virus, que ya circula localmente en 14 provincias.



En el mismo sentido que Santilli, se había pronunciado ayer el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , quien aseguró que "no hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo".