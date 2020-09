Facundo Castro: una experta fue convocada por la familia para el peritaje

La médica forense Virginia Creimer dijo que estará "participando de lleno" en la causa en la que se investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro tras ser convocada por la querella y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras el hallazgo de un cuerpo semienterrado en una bahía del partido bonaerense de Villarino.



"Por otro lado voy a ser muy cuidadosa porqué acá hay una familia o varias familias", dijo a C5N al indicar que "por lo menos una familia que está buscando a Facundo pero quizás no sea el cuerpo de Facundo, y sea el de otro pibe u otra piba, porque no tenemos todavía determinación del sexo, del estado que se encontró".



Al ser consultada sobre el procedimiento ante un hallazgo de este tipo, Creimer sostuvo que "tomaría fotografías de todo tipo" y que "la filmación es fundamental porque hay cosas luego que la memoria olvida" y al momento de "reconstruir toda la causa" no se la puede tener "por pedazos".



"Lo primero que haría sería un análisis externo del cuerpo, en las condiciones en que se encuentra, dispuestos los brazos, manos y piernas, antes de girarlo para ver si expresa alguna lesión por sujeción, por ejemplo, si expresa el cuerpo alguna lesión por traumatismos directos o indirectos", comentó.



La forense dijo también que "al momento de movilizar el cuerpo" habría que tener "en cuenta la toma del líquido del cual se encuentra semisumergido" ya que "es una zona de la que sube y baja la marea".



Y explicó que esa toma sería de "los pies a 100 metros y de la cabeza hacia 100 metros para evaluar si después se encontraron todavía órganos internos en condiciones de ser analizados, si se encuentran pequeños microorganismos que nos pudieran establecer si la muerte se produjo en ese o en otro lugar".



Creimer agregó que "no hay otra forma de hacer las cosas, hay que hacerlas bien" al indicar que "el Equipo de Antropología Forense es un equipo capacitado y reconocido a nivel mundial".



"Todo el trabajo lo tiene que hacer el Cuerpo de Antropología Forense, que lleva horas hacerlo, más allá del viento en la zona, hay que levantar el cadáver, trasladarlo en condiciones óptimas a la morgue donde se va a realizar la autopsia", añadió.



Por último sostuvo que "la autopsia debe hacerse con estricto protocolo y los que se utilizan son en estos casos el de Minessota" al indicar que "no cualquier médico o médica puede realizar si no está capacitado".



"Por eso el pedido de la querella para que se traslade el cuerpo a la morgue de la Nación y que quienes participen sean personas que estén capacitadas en el uso de este protocolo", concluyó.