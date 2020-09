Europa League: con doblete de Lautaro, el Inter pasó a la final

Con una participación inspirada, el delantero Lautaro Martínez marcó este lunes un doblete y fue la figura en la goleada 5-0 del Inter ante Shakhtar Donetsk de Ucrania, que selló la clasificación del conjunto italiano a la final de la Europa League, con sede en Alemania.



Martínez, de cabeza, abrió el marcador en la primera etapa y, ya en el complemento, anotó el tercero con una definición soberbia. En tanto, el volante italiano Danilo D'Ambrosio y el belga Romelu Lukaku, en dos ocasiones, completaron la goleada en el estadio Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, a puertas cerradas por la pandemia.

El ex Racing Club convirtió sus primeros tantos en esta edición de la Europa League y asistió con clase en el cuarto gol a Lukaku, quien por su parte llegó a su décimo partido consecutivo convirtiendo en esta competencia e incrementó así su record.



De este modo, el Toro Martínez acumula 21 anotaciones en la temporada: 14 en la Serie A de italia, cinco en la Champions y dos en la Europa League; junto con el belga Lukaku (33) son la dupla ofensiva más importante del Viejo Continente.



El club de Milán no se clasificaba a una final internacional desde 2010, cuando ganó la Champions League con Diego Milito -otro ex delantero de la Academia- como goleador y figura.



Así las cosas, el Inter que conduce Antonio Conte irá por su cuarta Europa League el próximo viernes en Colonia cuando enfrente a Sevilla de España, máximo ganador del certamen con cinco títulos, que a su turno eliminó a Manchester United de Inglaterra y cuenta con Lucas Ocampos, Franco Vázquez y Ever Banega, quien se despedirá del club español para ir a jugar al conjunto árabe Al Shabab.