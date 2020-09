Ameal y el Boca-River: "No queremos jugar los clásicos"

El presidente de Boca, Jorge Ameal, se pronunció este lunes en contra de agendar "varios" clásicos ante River, en el diseño del nuevo torneo que la AFA prepara para cuando se retome la actividad y que podría estar dividido por zonas y con una fecha "interzonal".

"No queremos jugar los clásicos. Si se dan los clásicos, se van a dar por la competencia deportiva. Apareció que se podían jugar cinco en el año. Nos parece que al clásico hay que protegerlo, cuidarlo", explicó el titular xeneize.

En declaraciones radiales, Ameal indicó que si existen "cinco clásicos en el año, se puede perder el interés de jugar dos o tres" y que "jugar por algo importante, una semifinal, finales, tiene otro atractivo".

El mandamás de Boca, no obstante, rechazó la hipótesis de algún tipo de recelo o temor por enfrentar a River, y aclaró que a los hinchas de Boca les "gusta" jugar ante el eterno rival. "No tenemos problema en jugar. Al contrario, nos gusta. Ahora, si te toca cruzarte, ¿cómo no vas a jugar?", expresó.

La misma postura de Boca la tiene River, por lo que ambos equipos se oponen a la confección de un fixture que contemple fecha de clásicos o interzonales.

Sobre Cardona, Alonso y Romero

Ameal también se refirió a la conformación del plantel y el mercado de pases, en el que Boca tuvo activa participación, y en ese sentido indicó que "hay posibilidades de que vuelva Edwin Cardona ".

Además, el presidente xeneize evitó pronunciarse a la posibilidad de incorporar a un defensor central zurdo ante la salida de Junior Alonso pero aclaró que "si mañana aparece algo" podrían trabajarlo.

Sobre las frustradas negociaciones para poder incorporar al delantero Silvio Romero, Ameal aclaró que "en ningún momento Boca se quiso aprovechar de Independiente", club con el que tienen "buena relación".

"Si nosotros hubiéramos querido un jugador, depositábamos la plata y lo traíamos. (Miguel) Russo está muy contento con que mantenemos el plantel", sentenció Ameal, incluso al recordar las opciones de trueque por Cecilio Domínguez e Iván Marcone, que podría haber pasado al club de Avellaneda.