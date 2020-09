Rose McGowan acusó de abuso sexual al cineasta Alexander Payne

La actriz Rose McGowan acusó al cineasta Alexander Payne de abusar de ella cuando era una adolescente de 15 años. A través de su cuenta de Twitter, McGowan recordó el incidente y aclaró que su intención no es "destruirlo" sino obtener unas disculpas por parte del director.

McGowan, actriz reconocida por la serie Charmed (1998-2006), fue una de las primeras mujeres de la industria cinematográfica en acusar públicamente a Harvey Weinstein de violación y, por ello, se convirtió en una voz destacada del movimiento #MeToo y del juicio contra el productor.



“Alexander Payne, me sentaste y me pusiste una película de porno softcore que dirigiste para Showtime con otro nombre. Todavía recuerdo tu apartamento en Silver Lake”, escribió este lunes en el primero de los tuits. “Me dejaste en una esquina después. Tenía 15 años”, añadió.

Horas después, publicó un nuevo mensaje dando más detalles de su acusación y de las razones que la llevaron a hacerlo público. “Durante años, creí que las relaciones sexuales que tuve con un hombre fueron una experiencia sexual. Ahora sé que me engañó para abusar de mí”, explicó. “Hice una prueba para él con 15 años. Después de mi experiencia con él, dejé la actuación por completo hasta que fui descubierta con 21 años”, recordó.



“Si estás intentando tener sexo con una menor, estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto. No era una adulta”, señaló McGowan, en repudio al tratamiento mediático que cosechó su acusación.

"Los medios dicen que éramos amigos. No, éramos conocidos de Hollywood. Estoy muy feliz de estar libre del culto de Hollywood. Sin embargo, es más grande que Hollywood, es el sistema", dijo en ese sentido.



Hasta el momento, el director estadounidense galardonado con dos Oscar al Mejor Guión Adaptado por Sideways (2004) y The Descendants (2011), no respondió las acusaciones. De acuerdo a las declaraciones de la actriz, Payne tendría 27 años al momento de cometer el abuso, ya que le lleva 12 años y los hechos habrían ocurrido cuando McGowan tenía 15.



Denuncia contra Harvey Weinstein

En 2017, la actriz McGowan se transformó en una de las referentes del movimiento Me Too luego de denunciar por abuso sexual al productor de cine Harvey Weinstein.

Según describió en la denuncia, Weinstein abusó de ella en 1997 durante el Festival de Sundance. La actriz tenía 23 años y acababa de protagonizar la película Going all the way. A la mañana siguiente a la proyección del film, tenía una cita con Weinstein para hablar sobre "la proyección de su carrera profesional".

Estaba previsto que la reunión fuera en el restaurante del hotel donde se alojaba el productor en Park City (Utah), pero al llegar la recepcionista le indicó que Weinstein estaba atendiendo una llamada y debía subir directo a su suite. Allí, después de media hora de charla, él la condujo al jacuzzi del baño, la desnudó y la puso sobre el borde de la bañera.

En su libro Brave, en el que detalla los pormenores del hecho, McGowan recuerda "la cara del Monstruo entre mis piernas, atrapada por una bestia. En aquella pequeña habitación con aquel hombre enorme, mi mente se quedó en blanco. Me congelé, como una estatua".

El 24 de febrero de 2020, Weinstein fue declarado culpable de dos de cinco cargos que tenía en su contra: un cargo de agresión sexual criminal en primer grado y un cargo de violación en tercer grado. El 11 de marzo fue sentenciado a 23 años de prisión y aún enfrenta un juicio penal en Los Ángeles.