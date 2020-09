La llegada de una carga inesperada

Dos cosas cambiarán repentinamente la vida de Blanquito, un hombre de 30 años que vive con su madre en El Matal, un humilde pueblo pesquero en la costa norte del Ecuador. Por un lado, la aparición en la orilla de la playa de cajas de madera llenas de cocaína lo convertirán en un narcotraficante amateur. Además, la llegada al lugar de Lorna, una bella mujer colombiana que se ha instalado en la casa más lujosa del pueblo y de la que no tardará en enamorarse.

Pescador es una película ecuatoriana dirigida por el realizador Sebastián Cordero, quien también se encargó de escribir el guión junto a Juan Fernando Andrade. Este drama estrenado en 2011 cuenta con las actuaciones de Andrés Crespo, María Cecilia Sánchez, Carlos Valencia y Marcelo Aguirre.

El film se basa en una historia real de un caso que ocurrió en Ecuador en el año 2006 sobre un pescador que se encontró en el mar un cargamento de droga. A su vez, se trata de una adaptación de una crónica escrita por Juan Fernando Andrade, publicada en la revista SOHO y titulada Confesiones de un pescador de coca.

"Hace un par de años, un buen amigo me contó de un pueblo de pescadores donde se había encallado un cargamento de cocaína en la playa. No me interesó el elemento 'narco' de la historia, pero si me atrajo saber como la gente del pueblo reaccionaría a esta situación. De alguna manera, supe inmediatamente que mi película estaba ahí", confesó el propio director.

Pescador, de Sebastián Cordero, se emite hoy a las 22 por el Canal CineAr