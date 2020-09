Rechazo en el Senado al fallo que protege a los jueces acomodados por Macri

En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el oficialismo aprobó por mayoría un dictamen de rechazo a la resolución judicial que ordenó a la Cámara alta suspender el tratamiento de los pedidos de traslado de dos jueces federales.

La comisión sesionó por videoconferencia. El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, denunció la existencia de "una operación mediática muy fuerte para descalificar" a los miembros de su espacio por este tema y acusó a la oposición de "no aceptar la derrota y el hecho de ser minoría".



Durante la sesión de la semana pasada, el Senado votó en contra de acatar el pedido de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti para que no se revisen los pliegos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal porteña, designados irregularmente durante el gobierno de Mauricio Macri.



Con el rechazo de la oposición del interbloque de Juntos por el Cambio, los senadores del FdT aprobaron en comisión este martes el proyecto de resolución presentado por el senador por Chubut Mario Pais, quien calificó como "vergonzosa" la medida judicial y acusó a la jueza de "falta de idoneidad".



El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, consideró que las resoluciones judiciales "se tienen que cumplir", mientras que su par Silvia Giacoppo explicó que "no se trataba de prohibir nada sino de demorar algo que podía perjudicar a terceros".



Los pliegos de los jueces Bruglia y Bertuzzi recibieron estado parlamentario en la última sesión del Senado y quedaron en condiciones de ser tratados en la comisión de Acuerdos que preside la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti.



También este martes, la Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, envió un informe a la Comisión de Acuerdos del Senado advirtiéndole que un fallo de los jueces Bruglia y Bertuzzi sobre la causa de las fotocopias de los cuadernos fue hallado, antes de su publicación formal, en el teléfono celular del falso abogado Marcelo D'Alessio.